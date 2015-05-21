Порошенко каже, що не розчарований проектом підсумкової декларації Ризького саміту

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це заявив президент України журналістам перед початком заходів Європейської народної партії в рамках саміту Східного партнерства в Ризі.

"Чи я виглядаю як розчарована особа? Ми значно покращили декларацію", - заявив Порошенко.

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За його словами, українська сторона повинна отримати "сильний сигнал щодо безвізового режиму, конкретні кроки щодо реформ, які повинні бути зроблені". "Ми також дуже цінуємо, що наш процес реформ вже дуже високо оцінений ЄС. Завтра ми підпишемо Меморандум щодо макрофінансової допомоги, і, звичайно, ми очікуємо на європейську перспективу", - наголосив Порошенко.

Глава Української держави також повідомив, що саміт Східного партнерства ЄНП ухвалить декларацію, в якій буде "закладена дуже сильна підтримка нашим європейським прагненням". "Ми готові реформувати країну, демонструвати боротьбу з корупцією, покращувати інвестиційний клімат. Але ми стоїмо перед викликами у сфері безпеки та оборони не тільки для моєї країни, не тільки захищаючи територіальну цілісність та незалежність України, але ми боремося за свободу та демократію в Європі. Важливий сигнал для нас, що ми повинні продемонструвати дві речі - єдність ЄС та солідарність з Україною", - наголосив він.

Нагадаємо, Порошенко 21 та 22 травня перебуватиме з робочим візитом у Латвії, де візьме участь у саміті "Східне партнерство".