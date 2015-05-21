ЄС узгодив декларацію Ризького саміту зі ставкою на скасування віз для українців - джерело

Про це повідомляє РАР з посиланням на власні джерела серед європейських дипломатів.

"Погоджено ризьку декларацію. Вдалося добитись більш амбітних записів", - сказав агентству один із співрозмовників.

Агентство зазначає, що документ, зокрема, містить запис про визнання європейських прагнень та європейського вибору України, Молдови та Грузії та містить більш амбітні записи в питанні відміни віз для українців та грузинів.

Агентство зауважило, що проти цього початково виступали дипломати низки європейських країн.

"Компромісний проект кінцевого документа саміту підкреслює, що як ЄС, так і східні партнери надають великого значення співпраці в рамках Східного партнерства. У ньому відзначено, що кожна країна партнерства має "суверенне право вільно обирати рівень амбіцій та цілей, якій ставить собі в стосунках з ЄС", - відзначає агентство.

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За даними дипломатичних джерел РАР, до документа також було додано запис про визнання "європейських прагнень та європейського вибору партнерів, згідно з тим, що заявлено у угодах про асоціацію".

У проекті документа, котрий бачив кореспондент РАР, також підкреслюється підтримка суверенності та територіальної цілісності усіх держав Східного партнерство та зусиль, спрямованих на врегулювання конфлікту в Україні.

Водночас у ньому відсутня безпосередня критика Росії за те, що вона робить в Україні.

РАР зазначає, що, за неофіційною інформацією, Україна, Молдова та Грузія планують за підсумками саміту у Ризі ухвалити окрему декларацію, в якій хочуть підтвердити, що їхньою ціллю є вступ до Європейського Союзу.