Згадка про анексію Криму залишиться в декларації Ризького саміту попри демарш Білорусі та Вірменії

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Але при цьому до тексту декларації як компроміс внесуть і згадку про те, що ці дві країни голосували проти такого визнання в Генеральній асамблеї ООН.

"ЄС підтверджує свої позиції, проголошені у Спільній заяві на саміті ЄС – Україна 27 квітня, включно з позицією щодо незаконної анексії Криму і Севастополя. Учасники саміту підтверджують свої позиції стосовно резолюції Генеральної асамблеї ООН 68/262 про територіальну цілісність України", – мовиться в нинішньому тексті проекту декларації.

Президент України Петро Порошенко, коментуючи в Ризі небажання Мінська й Єревана погоджуватися на згадку про нелегальність анексії Криму, заявив, що ситуація з анексією Криму «визнана всім світом», а коли Білорусь недостатньо рішуча, щоб визнати це, то «це проблема Білорусі, а не ЄС».

Член Європейського парламенту від Німеччини Ельмар Брок, зі свого боку, заявив у Ризі, що президент Вірменії Серж Сарґсян «перебуває під неймовірною загрозою з боку росіян», бо, за його словами, якщо Вірменія залишиться без підтримки і військ Росії, то конфлікт через Нагірний Карабах виграє Азербайджан.

Читайте такожПредставник ЄС: саміт в Ризі проходить після найгіршої політичної кризи в ЄвропіЄвропарламентар від Польщі Яцек Саріюш-Вольський у зв’язку з цим наголосив журналістам у Ризі: «Правдиве твердження полягає в тому, що територія суверенної держави України, з Кримом і Донбасом, зазнала вторгнення, частину її анексувала й окупувала третя сторона – Росія. Це твердження, ця позиція не можуть бути предметом переговорів – так само, як не є предметом переговорів твердження, що вірмени стали жертвами геноциду».

«Вірмени мають зрозуміти: якщо вони вимагають правди, яку декому важко визнати, щодо долі їхнього народу, то вони не можуть хотіти від інших відмовлятися від правди, не казати правди. А правда кришталево ясна: це анексія, окупація, вторгнення. Із цього приводу ми не можемо піти на компроміс», – додав польський європарламентар.

У середу, 20 травня агентство Reuters повідомило з Риги напередодні саміту, що Вірменія і Білорусь заявили про відмову підписувати підсумкову декларацію, якщо в ній буде будь-яка згадка про нелегальність анексії Росією українського Криму.