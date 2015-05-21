Декларація саміту Східного партнерства ще не готова - прем'єр Латвії

Про це вона сказала у четвер в Ризі перед початком роботи саміту Східного партнерства, передає власний кореспондент УНІАН.

"Заключна декларація ще не погоджена. Міністри закордонних справ зараз над цим працюють. Але буде прописано, що Комісія наприкінці цього року надасть нову доповідь, і якщо всі критерії будуть виконані, то Грузія та Україна у наступному році отримають безвізовий режим", - сказала Страуюма.

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