Помічники Путіна особисто керують сепаратистами і терористами в Україні – СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму виступі на VІІ Міжнародній конференції “Захист демократичних цінностей і дотримання прав людини у діяльності спецслужб”.

Наливайченко наголосив, що російський уряд і російське керівництво здійснює пряме управління, спонсорування і координацію дій сепаратистів і терористичних організацій на території Донецької та Луганської областей.

Читайте такожРосійський політолог: Путіну страшно зізнатися, що солдати РФ воюють на Донбасі

“Інструкції, підтримка, фінанси. Помічники президента Російської Федерації особисто. Один опікується і керує Донецькою та Луганською так званими «народними республіками», - терористичні, сепаратистські організації, а інший керує іншими сепаратистськими організаціями, напряму передаючи інструкції в Одеську і Харківську області”, - сказав голова СБУ.

Він також наголосив, що спецслужби РФ надсилають до України натренованих агентів для вчинення терактів, диверсій та злочинів проти людяності.

“Військові спецслужби Російської Федерації, так само брутально відкинувши і порушуючи всі можливі універсальні або конвенції Організації Об'єднаних Націй, засилають вже власних військовослужбовців. І це спецслужби Російської Федерації Генерального штабу і Міністерства оборони Збройних сил Російської Федерації. Військові диверсійні групи, військові з'єднання, які заходять на нашу території і здійснюють агресію, знущаються над нашими громадянами у вигляді диверсій, знищення інфраструктури, вивезення промислового обладнання, спалення тіл загиблих без ідентифікації”, - сказав голова СБУ.