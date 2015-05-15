Розв'язавши війну в Україні Путін перевіряє рішучість Заходу захищатися - екс-прем'єр Литви

Екс-прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс вважає, що президент Росії Володимир Путін не має ніякого чіткого плану щодо війни в Україні та можливого вторгнення в Балтію, - повідомляє Дзеркало Тижня з посиланням на австрійське видання Die Presse.

На думку колишнього урядовця, єдиний спосіб допомогти Росії стати нормальною країною – це підтримати Україну.

Кубілюс зазначив, що російський президент керується "бандитським менталітетом" і здійснює авантюру за авантюрою, щоб перевірити рішучість Заходу захищатися і стати на стороні союзників.

Колишній литовський чиновник погодився з нинішнім президентом своєї країни Далею Грібаускайте, яка назвала конфлікт в Україні "війною проти Європи". На думку Кубілюса, не виключено, що Росія наважиться напасти на будь-яку з країн Балтії, щоб перевірити готовність НАТО захищати своїх членів. Також він зазначив, що найбільш імовірною мішенню може стати Литва, оскільки саме з нею має інфраструктурні зв'язку Калінінградська область.

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"Було б легко влаштувати в Литві диверсії та провокації, а потім вторгнутися під приводом захисту Калінінграда", - сказав Кубілюс.

Він також виступив на підтримку передачі озброєння Україні, оскільки тільки так Володимир Путін зрозуміє рішучість Заходу і відступить.

"У західних столицях кажуть, що нібито якщо ми відправимо летальну зброю українцям, то тим самим спровокуємо російську армію. А я кажу, що якщо ми не надамо Україні достатньої військової підтримки, це ще більше спровокує російський військових. Я називаю це бандитським менталітетом. Ще в 2010 році, будучи прем'єр-міністром, цілу годину я вів неформальну розмову з Путіним. І після цього у мене склалося враження, що я вже давно його знаю. Він нагадав мені молодого головоріза з околиць Вільнюса, де живуть російськомовні. Така людина, коли бачить, що ти хочеш говорити, примітивно трактує це як слабкість і завдає удар", - повідомив екс-прем'єр Литви.

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На думку Кубілюса, єдина мета, за яку Путін наважився розв'язати війну проти України – це утриматися у влади. Якщо Україна стане розвиненою і успішною, самі ж росіяни усунуть президента і його уряд від влади, оскільки не зрозуміють, чому їхні родичі та друзі в Україні живуть краще. "Єдиний спосіб допомогти Росії стати нормальною країною полягає у підтримці України".

Раніше УНІАН повідомляв, що в структурі російсько-терористичних військ на Донбасі відбуваються серйозні зміни, що може свідчити про підготовку масштабних наступальних операцій. Про це заявив президент фонду "Потомак" американський військовий експерт Філіп Карбер.

Виходом із ситуації, за словами Карбера, повинна стати військова підтримка Заходом України.