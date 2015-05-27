Угорщина направить в Україну 10 вантажівок з гуманітарною допомогою

Про це почесний консул Угорщини в Івано-Франківську Василь Вишиванюк повідомив сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

«2 червня з Угорщини виїде 10 машин з вантажем гуманітарної допомоги – для переселенців, для лікарень та госпіталів, де є поранені військові», - сказав він.

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Вишиванюк також повідомив, що у даний час на лікуванні в Угорщині перебуває 9 українських військових, які отримали поранення в зоні проведення АТО.

«Вже 9 військових лікується в Угорщині. Ще 5 чоловік готують відправити із Закарпаття волонтери. Наразі ще є заявки від волонтерських організацій від 6 чоловік, яких Угорщина прийме на лікування», - сказав він.

Водночас перший заступник президента Світового конгресу українців, президент Європейського конгресу українців, депутат угорського парламенту Ярослава Хортяні зазначила, що реабілітація та лікування українських військових за кордоном є актуальним питанням.

«У цьому питанні ми не бачимо великого прогресу. Навпаки, ми отримали лист, у якому прямо сказано, що зараз Україна не потребує підтримки щодо реабілітації військових за кордоном, але коли ми розмовляли з волонтерами, а це потужний рух, то вони розповідають, що є потреба», - додала вона.