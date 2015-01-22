На Донеччину доставили 270 тонн гуманітарного вантажу від уряду

До понеділка їх розфасовуватимуть, а з нового тижня представники облдержадміністрації і військові почнуть розвозити продукти на прифронтові території, повідомляє Управління інформаційної політики і з питань преси Донецької обласної державної адміністрації.

Сьогодні в Донецьку область прибули 13 великих вантажівок, сім з яких - до Маріуполя, ще шість - до Краматорська.

У маріупольському гуманітарному вантажі - 40 тонн овочів і фруктів і 100 тонн консервів, круп, цукру. У Краматорську, відповідно, 30 і 100 тонн.

Читайте такожУкраїнську гуманітарку доставили на ЛуганщинуНагадаємо, продукти доставлено до Донецької області Державною службою з надзвичайних ситуацій України за дорученням Кабінету міністрів України. У цілому на Донбас сьогодні, 22 січня, в день Соборності України, відправили 24 вантажівки з 330 тоннами гуманітарної допомоги.