За допомогою війни на Донбасі Путін хоче стати арабським шейхом в очах Заходу - російський опозиціонер

Саме заради цієї мрії лідер РФ пішов на війну проти України. Про це в інтерв'ю "Апострофу" заявив російський опозиційний політик Ілля Яшин.

"У Путіна є два інтереси в житті — це гроші і влада. Він робить все, щоб залишатися при владі в Росії до кінця свого життя, це його мета. Путін влаштував кримську авантюру для того, щоб зміцнити власну легітимність всередині Росії, щоб його почали сприймати не просто як шахрая, який опинився в Кремлі, адже до 2013 року таких ставало все більше і більше, а щоб його почали сприймати як збирача російських земель. Таким він, звичайно, не є", — пояснив Яшин.

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За його словами, саме для цього Путін "влаштував військову кампанію в Криму, пішов далі на схід України, щоб отримати важіль тиску, механізм, за допомогою якого можна шантажувати і західні країни, і українську владу для того, щоб його почали сприймати в світі інакше, щоб не вимагали дотримання прав людини всередині Росії, не вимагали змінюваності влади".

"Взагалі, путінська мрія, як мені здається, щоб його сприймали на заході як такого арабського шейха — людини, з якою можна вибудовувати економічні відносини з приводу продажу нафти і газу, але від якої не можна вимагати західних стандартів демократії. Через військову агресію, шантаж, тиск Путін домагається такої ролі в міжнародній політиці", — додав політик.