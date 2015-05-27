Пашинський звернувся до Порошенка з ініціативою передати армії арештовані нафтопродукти Курченка (документ)

Голова Комітету з питань національної безпеки та оборони, член фракції «Народний фронт» Сергій Пашинський звернувся до Президента України Петра Порошенка з ініціативою передати всі арештовані нафтопродукти олігарха Сергія Курченка на потреби Міністерства оборони України на безоплатній основі.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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«Будучи виконуючим обов’язки голови Адміністрації Президента, виступав з ініціативою передачі усіх заарештованих нафтопродуктів Курченка Збройним Силам України та Нацгвардії. На жаль, тоді не вдалося зробити це через існуючі процесуальні обмеження», - зазначив Пашинський.

«Зараз, незважаючи на збільшення фінансування Міноборони та Збройних Сил, існує дефіцит паливно-мастильних матеріалів. Звернувся до Президента з пропозицією розробки механізму, який дозволить на безоплатній основі передати арештовані нафтопродукти армії», - сказав народний депутат.

За його словами, мова йде про понад 97 тисяч тонн нафтопродуктів, які в результаті судових рішень у 2014 році були передані на баланс держпідприємства «Укртранснафтопродукт» з метою подальшої реалізації на користь українського бюджету.