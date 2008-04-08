Не можна через Росію позбавляти Україну “батога і пряника”?

“Заохочувати країну, яка поводиться погано, – порочна політика. По відношенню до Росії я б рекомендував доброзичливу байдужість, яка передбачає ігнорування агресивної риторики, твердість в питаннях прав людини і відмову від ілюзій щодо можливості щось змінити в цій країні”. Так Президент Естонії Тоомас Хендрік Ільвес в інтерв`ю французькій Le Figaro прокоментував питання, чи має сенс при розширенні НАТО прагнути не образити Росію. Переклад матеріалу опублікований на сайті Інопресса

«Тільки з самовпевненістю європейців можна думати, що можливо навчити народи демократії, - вважає естонський Президент. - Але у нас є етичний обов`язок – допомогти країнам, що вибрали цей шлях, зокрема Україні. Говорити, що ми не пустимо Україну і Грузію до НАТО заради блага недемократичної країни, – морально неприйнятно».

Він також нагадав, що в Бухаресті країни-члени вважали за краще узяти на себе «тверде зобов`язання прийняти Україну і Грузію в НАТО», ніж надати ПДЧ. «Це добрий результат, але досі немає інструменту його реалізації», додав Президент Естонії. Пославшися на досвід своєї країни він зауважив, що ефективна система "батога і пряника", допомагає країнам, що знаходяться на стадії переходу до демократії, провести необхідні реформи.