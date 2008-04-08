Не можна через Росію позбавляти Україну “батога і пряника”?
Позиція президента Естонії
|Тоомас Хендрік Ільвес
«Тільки з самовпевненістю європейців можна думати, що можливо навчити народи демократії, - вважає естонський Президент. - Але у нас є етичний обов`язок – допомогти країнам, що вибрали цей шлях, зокрема Україні. Говорити, що ми не пустимо Україну і Грузію до НАТО заради блага недемократичної країни, – морально неприйнятно».
Він також нагадав, що в Бухаресті країни-члени вважали за краще узяти на себе «тверде зобов`язання прийняти Україну і Грузію в НАТО», ніж надати ПДЧ. «Це добрий результат, але досі немає інструменту його реалізації», додав Президент Естонії. Пославшися на досвід своєї країни він зауважив, що ефективна система "батога і пряника", допомагає країнам, що знаходяться на стадії переходу до демократії, провести необхідні реформи.