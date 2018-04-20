Регіони – 8, БЮТ – 7, Наша Україна – 6, СПУ і КПУ – по 3

Портфелі голів парламентських комітетів були розподілені без затримок. Воно й зрозуміло: тільки-но БЮТ і «Наша Україна» визначилися зі своєю опозиційністю, постало питання про парламентські майданчики для подальших виступів. А в умілих руках навіть непоказний комітет може перетворитися на стратегічний пункт політичної боротьби.

Чомусь опозиція цього разу не воювала за бюджетний комітет. Він практично безкровно був відданий членові Партії регіонів Миколі Азарову.

Нагадаємо, що дві редакції бюджету готують міністерство фінансів і бюджетний комітет, але найчастіше на остаточне затвердження в третьому читанні доходить саме варіант профільного комітету Верховної Ради.

Головний портфель бюджетного комітету віддано “Регіонам”, можливо, через те, що ухвалення бюджету цього року буде безпрецедентно важким і затягнутим. Можливо, опозиція не тільки не захоче голосувати за нього, але спробує дистанціюватися від нього вже тепер, не бажаючи надалі ділити відповідальність. Крім того, вивчаючи потім парламентський варіант бюджету від «а» до «я», члени опозиції зможуть показати, наприклад, як перерозподіляються грошові потоки на користь тих чи інших галузей і підприємств.

Бюджетний комітет – чудове поле для викриття політичних опонентів. Для Азарова, творця податкової системи країни, екс-міністра фінансів, першого екс-віце-прем`єра робота над бюджетом завдання не таке вже й важке. Він менше, ніж багато його соратників по партії, викликає антипатію Президента. У будь-якому випадку для Азарова це неабиякий шанс повернути колишній політичний блиск.

Зверніть увагу на наступну пару комітетів, які в нинішній політичний період можуть вважатися ключовими. Комітети з правової політики і з питань державного будівництва і місцевого самоврядування очолили двоє маститих «регіоналів» Євген Кушнарьов і Володимир Рибак. У компетенції першого – реформа законодавства, у тому числі і можливість або неможливість ревізії конституційної реформи, а також можливість впливати на процес затвердження суддів. Комітет з питань державного будівництва і місцевого самоврядування займатиметься назрілою і перезрілою реформою місцевого самоврядування, а якщо ширше – всіма аспектами адміністративно-територіальної реформи. «Регіони» відають у парламенті фактично всіма аспектами правової політики, які стосуються реформи системи державного управління.

Ще одне інтригуюче призначення: Комітет з питань правосуддя очолив член Партії регіонів Сергій Ківалов. Хто як не знаний фахівець з питань технології підрахунку голосів зможе гідно провести судову реформу?

Боротися з організованою злочинністю в ролі голови парламентського комітету буде знову таки член Партії регіонів Микола Джига, у минулому заступник міністра внутрішніх справ (часів Кравченка), який очолював групу з розшуку Георгія Гонгадзе. Його першим заступником, до речі, працює генерал Віктор Король, який вважається людиною Порошенка і пройшов школу кримінального розшуку і податкової міліції. Керівні посади цього комітету дають широкий доступ до компрометуючої інформації і, отже – робити гучні заяви.

Додатково до цього «Регіонам» дісталися дуже непогані комітети регламенту, охорони здоров`я і транспорту.

Що дісталося БЮТ? Комітет зі свободи слова очолив Андрій Шевченко.

Веселий і діяльний улюбленець публіки Микола Томенко став керівиком всього лише комітету сім`ї, молодіжної політики, спорту і туризму. Раніше цей комітет ніхто серйозно не розглядав, але хай вам не здається, що це задрібно для гуманітарного екс-віце-прем`єра. Ми ще побачимо, якими ініціативами розцвіте ця непоказна структура в умілих руках Томенко. Він вже видавав раніше щось подібне до доктрини позапартійного спорту. І це тільки почало. Я вже не кажу про те, що вся фракція взимку масово купить ковзани і ключки і вирушить на каток, а влітку на футбол, стадіон і інші танцмайданчики.

Аграрний комітет дістався Михайлу Гладієві, і це однозначно «хлібний» комітет, поки в Україні немає механізмів цивілізованих, регульованих державою аграрних ринків. До того ж, він стане просто клондайком, якщо буде знято мораторій з продажу землі.

«Культурою і духовністю» традиційно керують письменники, щоправда, цього разу комітет очолює не Лесь Танюк, а Володимир Яворівський.

Ще один непоказний, але смачний комітет з питань екологічної політики, природокористування, надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Ліквідація наслідків на ЧАЕС і надзвичайні ситуації – це чималі гроші, які виділяються держбюджетом, але не в повному обсязі доходять до тих, хто їх потребує. І політичні опоненти БЮТ нам розкажуть, як керуватиме процесом представник блоку Валерій Кальченко.

Непоганим стартовим для кар`єри може вважатися комітет будівництва і ЖКГ, який очолив Юрій Сербін.

Цікава інтрига вийшла із спеціальною контрольною комісією з приватизації. Всі казали, що він дістанеться Богданові Губському, а врешті-решт його одержав Андрій Кожемякін, екс-радник голови СБУ, людина, близька до Турчинова.

«Наша Україна» на момент написання матеріалу очолила шість комітетів. Комітет з ПЕК дістався Миколі Мартиненку. Експерти ніколи не переоцінювали значення цього комітету, все-таки головні «пеківські» справи вирішувалися не в парламенті. Але й недооцінювати його сьогодні, коли триває підвищення цін на енергоресурси, не можна. Мартиненко вже провів перше засідання комітету, визначивши пріоритети роботи. І з осені він стане одним з найактивніших ньюсмейкерів Верховної Ради.

Комітет євроінтеграції очолив головний «євроінтегратор» країни Борис Тарасюк. До його завдань входитиме відновлення іміджу помаранчевої влади перед західними міжнародними організаціями. Він як і раніше повинен буде стукати, якщо не в двері, то в коридори ЄС, показуючи, що, попри всі біло-блакитні перемоги, Україна все та сама демократична і сповідує ринкові цінності.

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, який опікується правоохоронними органами, очолив Володимир Стретович, який колись мріяв посісти посаду генерального прокурора і, можливо, думає про неї досі.

Анатолій Кинах очолив комітет нацбезпеки. Перебування Анатолія Кириловича на посаді голови РНБО «підтягло» його «військові» навички, тож думається, що він достатньо обізнаний у тому, чим керуватиме.

Комітет економічної політики, який тісно співробітничатиме з виконавчою владою, також очолив відступник-нашоукраїнець Заплатинський (входить до “антикризової коаліції”).

СПУ в своїх кадрових апетитах, окрім спікерства Мороза, задовольнилася трьома комітетами. Віталій Шибко, який відповідає за зовнішній напрям в СПУ, очолив комітет у міжнародних справах, Іван Бондарчук – комітет з соціальної політики, Сергій Матвієнков – з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва.

З комуністами також розрахувалися (окрім іншого) трьома комітетами: з прав людини і національних меншин, з науки і освіти та з питань пенсіонерів, ветеранів і інвалідів.

Найчисленнішим комітетом став комітет з питань бюджету — до нього ввійшли 24 народних депутати. Найменшим – комітет у справах пенсіонерів, ветеранів і інвалідів (3 депутати).

· Юлія Тимошенко, Віктор Янукович і Петро Симоненко ввійшли до комітету з питань правової політики. До цього ж комітету ввійшов і відступник з БЮТ Зубик, якого “бютівці” обіцяли не включати до жодного з комітетів.

· Інший відступник Заплатинський (НУ) став головою комітету з економічної політики, ще один відступник Волков (НУ) – першим заступником Томенка.

· Ахметов разом з Колесниковим увійшли до комітету з питань економічної політики.

· Янукович-молодший влився до комітету з питань транспорту і зв`язку.

· Прем`єр-міністр Юрій Єхануров увійшов до комітету з питань науки і освіти.

· Брат Президента Петро Ющенко опікатиметься питаннями культури і духовності.

Назва комітету Голова З питань правової політики Кушнарьов Є.П. (ПР) З питань правосуддя Ківалов С.В. (ПР) З питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Рибак В.В. (ПР) З питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Стретович В.М. (НУ) З питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Джига М.В. (ПР) З питань національної безпеки і оборони Кінах А.К. (НУ) З питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Грач Л.І. (КПУ) У закордонних справах Шибко В.Я. (СПУ) З питань євроінтеграції Тарасюк Б.І. (НУ) З питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності ВРУ Єфремов О.С. (ПР) З питань бюджету Азаров М.Я. (ПР) З питань фінансів і банківської діяльності Порошенко П.О. (НУ) З питань економічної політики Заплатинський В.М. (НУ, входить до Коаліції) З питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Матвієнков С.А. (СПУ) З питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки Мартиненко М.В. (НУ) З питань будівництва, містобудування і ЖКГ Сербін Ю.С. (БЮТ) З питань транспорту і зв'язку Пригодський А.В. (ПР) З питань аграрної політики та земельних відносин Гладій М.В. (БЮТ) З питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Кальченко В.М. (БЮТ) З питань науки і освіти Самойлик К.С. (КПУ) З питань культури і духовності Яворівський В.О. (БЮТ) З питань охорони здоров'я Бахтеєва Т.Д. (ПР) З питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму Томенко М.В. (БЮТ) З питань свободи слова та інформації Шевченко А.В. (БЮТ) З питань соціальної політики та праці Бондарчук І.М. (СПУ) У справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Цибенко П.С. (КПУ)

Лана Самохвалова