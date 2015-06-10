Саакашвілі запросив на роботу в Одеську ОДА Сашу Боровика

Як передає кореспондент УНІАН, про це Саакашвілі заявив увечері 9 червня на своїй першій прес-конференції.

Він зазначив, що у Боровика – одеське походження, він сповнений ентузіазму і сам зголосився допомогти провести реформи в регіоні.

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«Він буде координувати конференцію донорів з міжнародних організацій, а також – надходження інвестицій. Є багато людей, готових вкласти гроші в Україну, але зроблять це, якщо будуть впевнені, що їх не вкрадуть», - сказав Саакашвілі.

Крім того, він залучив для роботи активістку Євромайдану, уродженку Одеської області Юлію Марушевську.

Саакашвілі зазначив, що Боровик і Марушевська поки що увійшли в його «перехідну команду». За його словами, найближчим часом буде сформована нова управлінська команда, представлені заступники голови ОДА, керівники провідних департаментів ОДА.

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Як повідомляв УНІАН, на початку березня президент України Петро Порошенко надав українське громадянство Боровику як кандидату на посаду першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України.

14 травня Міністерство економічного розвитку і торгівлі розірвав відносини з Боровиком.

Міністр економічного розвитку йварас Абромавічус взяв на себе відповідальність за звільнення Боровика, який 20 лютого був представлений прес-службою міністерства як перший заступник міністра.

Також глава Мінекономрозвитку наголосив, що Боровик не був офіційно призначений на посаду заступника міністра.

За словами Абромавичуса, причиною звільнення Боровика стала відсутність взаєморозуміння у рамках робочого процесу.

Раніше Боровик заявляв, що йде з Кабміну через конфлікт з прем'єром Арсенієм Яценюком.

У свою чергу, 15 травня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Боровик пішов з уряду через конфлікт з міністром економічного розвитку і торгівлі Абромавичусом.

Він додав, що об'єктивно прем'єр відповідає "за все - міністр посварився зі своїм радником, радник посварився із секретарем". “Ок, я готовий нести відповідальність. Це компетенція лише міністра, міністр ухвалив таке рішення. Я поважаю таке рішення", - зазначив Яценюк.