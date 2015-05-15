Боровика звільнили через незадовільні результати роботи і конфронтаційний стиль поведінки - Абромавичус

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус в коментарі Новому Времени розповів подробиці свого рішення відмовитися від співпраці з відомим німецьким юристом Сашею Боровиком.

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"Я був незадоволений результатами його роботи і конфронтаційним стилем поведінки - який до речі дуже яскраво проявився в медійній кампанії, яка розгортається на наших очах", - сказав міністр, додавши, що не вважає етичним брати в цьому участь.

Раніше УНІАН повідомляв, що Міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус взяв на себе відповідальність за звільнення радника міністра Саші Боровика, який 20 лютого був представлений як перший заступник міністра.

Протягом трьох місяців Боровик працював у міністерстві в якості радника і не був остаточно призначений на посаду першого заступника міністра.