Яценюк прокоментував конфлікт з Боровиком і викликав його на розмову тет-а-тет

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Верховній Раді під час Години запитань до уряду, відповідаючи на запитання народного депутата Павла Кишкаря (фракція “Самопоміч”) з приводу того, що в уряді відбуваються конфлікти, зокрема ситуація із Боровиком, і при цьому втрачаються хороші спеціалісти.

Яценюк зазначив, що в уряді дуже серйозно працюють над кадровим резервом і кадровим потенціалом. Він додав, що об'єктивно прем'єр відповідає “за все - міністр посварився зі своїм радником, радник посварився із секретарем”. “Ок, я готовий нести відповідальність. Це компетенція виключно міністра, і міністр прийняв таке рішення. Я поважаю таке рішення”, - зазначив Яценюк.

За його словами, якщо Боровик хоче працювати на Україну, то “наші двері відкриті навіть не дивлячись на те, що у вас є якісь непорозуміння з міністром”.

Яценюк запропонував Боровику прийти до нього на розмову.

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Як повідомлялося, перший заступник міністра економіки України Боровик раніше заявив, що залишає Кабмін через конфлікт із прем'єром Яценюком.

14 травня Міністерство економічного розвитку і торгівлі розірвало відносини з радником міністра Боровиком, якого у лютому було представлено як кандидата на посаду першого заступника.

Міністр економічного розвитку і торгівлі Абромавичус узяв на себе відповідальність за звільнення Боровика.

«Запевняю, що усі мої призначення і звільнення - моя особиста відповідальність. Без дзвінків ззовні і без тиску. У нас відмінна команда», - заявив Абромавичус.

Довідка УНІАН. На початку березня президент України Петро Порошенко надав українське громадянство кандидату на посаду першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України Боровику.