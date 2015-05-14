Мінекономрозвитку підтвердило відставку Боровика та заявило, що його не було остаточно призначено заступником міністра

Міністерство економічного розвитку і торгівлі розірвало відносини із радником міністра Сашою Боровиком, який у лютому був представлений як кандидат на посаду першого заступника, повідомила прес-служба відомства.

Згідно з повідомленням, протягом трьох місяців Боровик працював у міністерстві як радник і не був остаточно призначений на посаду першого заступника міністра.

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«Оскільки міністерство продовжує дуже важливу роботу з впровадження, заохочення й контролю за реформами, важливо, щоб усі ті, хто працює й усі ті, хто консультує Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, були здатні працювати в конструктивній манері. Тому Міністерство вирішило розірвати всі зв'язки з паном Боровиком», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на початку березня президент України Петро Порошенко надав українське громадянство кандидату на посаду першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України Боровику.