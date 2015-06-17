Порошенко сьогодні внесе до парламенту подання про звільнення Наливайченка - Луценко

Про це після завершення Ради коаліції за участю президента, прем'єр-міністра і представників коаліції повідомив голова фракції "Блок Петра Порошенко" (БПП) Юрій Луценко, повідомляє прес-служба БПП.

"Президент завтра, точніше сьогодні, вносить подання про звільнення пана Наливайченка, залишаючись щиро вдячним йому за все", - сказав він.

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За словами голови фракції БПП, президент запропонував Наливайченку "очолити інший напрямок", однак останній повідомив, що планує йти в політику. Луценко запевнив, що між президентом України і Валентином Наливайченком "немає іскри війни".

Луценко також додав, що прізвище нового голови СБУ має право назвати тільки президент, який вважає, що СБУ в даний час має очолити кадровий розвідник.

"Президент вважає, що в нинішній ситуації СБУ має очолювати не політик, а кадровий професіонал розвідувальної справи. І він вважає, що має право, як головнокомандувач, і людина, уповноважена Конституцією, змінити главу Служби безпеки України", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко, за даними джерел, запропонував відправити у відставку голову СБУ Валентина Наливайченка.

Нагадаємо, Наливайченко заявив про підозри щодо екс-заступника генпрокурора Даниленка, які виникли в ході розслідування кримінального провадження у зв'язку з пожежею на нафтобазі в Київській області.

Раніше радник голови СБУ Маркіян Лубківський заявив про те, що Наливайченко отримав повістку від слідчого ГПУ, "яка таким чином реагує на заяву глави СБУ під час останнього засідання Кабінету міністрів про причетність колишнього керівництва ГПУ до палаючої нафтобази "БРСМ-Нафта". У понеділок, 15 червня, голова СБУ побував на допиті в ГПУ.