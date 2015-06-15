Порошенко хоче відставки Наливайченка - джерело

Про це він заявив на зустрічі з фракцією БПП у парламенті, повідомляє джерело видання INSIDER.

Президент мотивував своє рішення невдоволенням результатами роботи. Новим головою СБУ може стати Василь Грицак, який нині є першим заступником голови СБУ.

Нагадаємо, голова СБУ звільняється і призначається Верховною Радою за поданням президента.

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Нагадаємо, глава СБУ Валентин Наливайченко заявив про підозри щодо екс-заступника генпрокурора Даниленка, які виникли в ході розслідування кримінального провадження у зв'язку з пожежею на нафтобазі в Київській області.

Раніше радник голови СБУ Маркіян Лубківський заявив про те, що Наливайченко отримав повістку від слідчого ГПУ, "яка таким чином реагує на заяву глави СБУ під час останнього засідання Кабінету міністрів про причетність колишнього керівництва ГПУ до палаючої нафтобази "БРСМ-Нафта". У понеділок, 15 червня, голова СБУ побував на допиті в ГПУ.