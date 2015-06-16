Наливайченко заявив, що не зацікавлений у посаді голови Служби зовнішньої розвідки
Голова СБУ Валентин Наливайченко прокоментував розмови щодо власної відставки, заявивши, що він перебуває поза політикою і не зацікавлений у посаді голови Служби зовнішньої розвідки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам під Головним слідчим управлінням Генпрокуратури.
Відповідаючи на питання про ймовірність його відставки та готовності очолити Службу зовнішньої розвідки, Наливайченко заявив: "Я поза політикою, і крісла мене не цікавлять".
Проте щодо посади віце-прем’єр-міністра з євроінтеграції у Наливайченка не запитали.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні у кулуарах ВР заступник голови парламентської фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Кононенко зазначив, що на засіданні фракції «БПП» Порошенко повідомив, що внесе до парламенту подання про відставку Наливайченка і попросив у цьому питанні підтримки фракції.
Також, за його словами, Наливайченку запропонували кілька варіантів призначень. Зокрема, йому було запропоновано очолити службу зовнішньої розвідки та обговорювалося питання віце-прем’єра з євроінтеграції.