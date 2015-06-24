Прикордонники зафіксували у небі над окупованим Кримом політ російських штурмовиків Су-25

Прикордонники зафіксували у небі над Кримом політ трьох російських штурмовиків Су-25 та вертольоту на лінії державного кордону біля Чернігівської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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«Українські прикордонні наряди помітили політ трьох російських літаків Су-25 на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим і ще 1 російський вертоліт рухався вздовж українсько-російського кордону напроти Чернігівської області», - зазначив він.

«Вчора в зоні АТО було зафіксовано 7 прольотів безпілотників», - додав Лисенко.