Порошенко констатував погіршення безпекової ситуації на Донбасі

Про це повідомляє прес-служба глави української держави.

Співрозмовники обговорили результати останнього засідання Тристоронньої контактної групи та її чотирьох підгруп, яке відбулося 21 липня у Мінську.

Президент України констатував погіршення безпекової ситуації на Донбасі, зокрема збільшення кількості обстрілів з боку бойовиків.

Учасники розмови наголосили на необхідності забезпечення належного моніторингу і верифікації режиму припинення вогню з боку ОБСЄ і підтримали ініціативу Президента України щодо невідкладного підписання в рамках Тристоронньої контактної групи домовленості щодо відведення танків, гармат калібром до 100 міліметрів і мінометів.

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Глава Української держави особливо наголосив на необхідності звільнення усіх заручників, в тому числі незаконно утримуваних осіб на території Росії, зокрема Надії Савченко.

Сторони привітали досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи рішення щодо відновлення зруйнованих об’єктів водної інфраструктури та залізничних шляхів.

Особливу увагу було приділено невідкладному створенню в районі лінії розмежування гуманітарно-логістичних центрів, де українці з окупованих територій зможуть придбати продукти та ліки за прийнятними цінами.

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Співрозмовники також обговорили питання майбутніх виборів у деяких районах Донецької та Луганської областей. У цьому контексті Петро Порошенко особливо наголосив на неприпустимості проведення запланованих на 18 жовтня і 1 листопада псевдовиборів, які не матимуть юридичних наслідків.

Співрозмовники домовилися прискорити укладення угоди у форматі Україна – Європейський Союз – Росія щодо постачання російського газу до України.

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Напередодні УНІАН повідомляв, що в ході телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу пообіцяв вжити всіх заходів, щоб українці мали змогу безперешкодно подорожувати його країною. Співрозмовники також обговорили питання укладення угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем і домовилися прискорити цей процес.