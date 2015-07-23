Прем'єр Ізраїлю пообіцяв забезпечити українців можливістю безперешкодно подорожувати по країні

Про це він заявив в ході телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком, повідомляє прес-служба глави держави.

Петро Порошенко подякував ізраїльським лікарям за допомогу, що вони надали капітану міліції Надії Андрухів, яка отримала поранення в результаті вибухів біля дільничних пунктів міліції у Львові. Нині вона за ініціативи Президента і за його підтримки лікується в Ізраїлі.

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Прем’єр-міністр Ізраїлю пообіцяв зробити все для того, щоб допомогти пораненій внаслідок теракту у Львові.

Президент України також порушив питання безперешкодного перетину українськими туристами ізраїльського кордону. Прем’єр-міністр Ізраїлю пообіцяв вжити всіх заходів, щоб українці мали змогу безперешкодно подорожувати його країною.

Співрозмовники також обговорили питання укладення угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем і домовилися прискорити цей процес.

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Також співрозмовники висловилися за якнайшвидше проведення Україно-ізраїльської міжурядової комісії з економічного співробітництва. Петро Порошенко та Беньямін Нетаньягу домовилися підтримувати в подальшому високу динаміку політичних контактів.

Раніше УНІАН повідомляв, що Ізраїль повністю підтримує територіальну цілісність України і не визнає анексії Криму.