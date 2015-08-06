Україна ініціює створення буферної зони на Донбасі - Клімкін

Про це сказав міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв'ю п'ятому каналу.

"Ми хочемо відвести на 35 км з кожної сторони, створивши таким чином своєрідну зону безпеки – буферну зону 35 км", - сказав Клімкін. За його словами для того, щоб така зона працювала необхідно, щоб спостерігачі ОБСЄ постійно стояли в ключових точках і мали можливість необмежених інспекцій.

"Ми до цього готові, але до цього також повинні бути готові ті, хто підтримується росіянами зараз і допомагають ховати будь-яку зброю", -додав Клімкін.

За його словами ОБСЄ повинна мати стовідсоткову можливість для такої перевірки. Також за словами Клімкіна, Україна має бути впевнена, що це відведення не буде використовуватися для будь-яких провокацій в плані подальших атак і захоплення додаткових територій.

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"Наша логіка є дуже простою: стовідсоткова впевненість , що це не призведе до подальших провокацій і стовідсоткова впевненість, що ОБСЄ матиме можливість контролювати в плані доступу", - додав Клімкін.