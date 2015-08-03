Клімкін: ідея створення трибуналу по МН17 під РБ ООН дуже важлива, оскільки його рішення матимуть зобов'язуючий характер

Про це сказав в ефірі "Свободи слова" на ICTV міністр закордонних справ Павло Клімкін, передає Українська правда.

Він запевнив, що механізм створення міжнародного трибуналу "обов'язково знайдеться".

"Ідея трибуналу – це ідея створення незалежного і підзвітного Радбезу ООН органу. Якщо Росія не хоче його створювати, то цим вона визнає, що винна. Але це політичне визнання. Ідея створення трибуналу під Радою безпеки дуже важлива, бо це забезпечить те, що його рішення будуть мати зобов'язуючий характер", - пояснив Клімкін.

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Міністр розповів, що зараз розглядається ідея винесення цього питання на Генасамблею ООН, але це буде лише "політичне визнання", а Україна і її партнери хочуть, щоб рішення трибунали були обов'язкові для виконання.

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй застосувала вето на резолюцію зі створення міжнародного трибуналу щодо розслідування за фактом збиття літака Малайзійських авіаліній "Боїнг-777" рейсу MH17 над територією України 17 липня 2014 року і загибелі 298 людей.

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Раніше Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди та Україна звернулися до Радбезу ООН із проханням створити міжнародний трибунал для притягнення до відповідальності винних у катастрофі рейсу МH17.

Проте представники Росії вже неодноразово заявляли, що будуть ветувати рішення.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук".