Буферна зона вздовж лінії розмежування не включає Маріуполь - Порошенко

"Ми посилюємо захист Маріуполя найкращими частинами і підрозділами Збройних сил України, елітними підрозділами...Окремий месседж для мешканців Маріуполя - президент з вами, Збройні сили України з вами, найкращі представники, в тому числі десант, морська піхота, зараз артилерія сконцентрована саме там. Ніяка буферна зона до Маріуполя не відноситься", - сказав глава держави.

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Як повідомляв УНІАН, президент 22 липня доручив членам Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі за результатами засідання, яке відбулося у Мінську 21 липня, підписати угоду, яка б гарантувала створення 30-кілометрової буферної зони вздовж лінії розмежування.

Порошенко висловив сподівання, що це буде реальним початком реального припинення вогню, реального відведення важкої техніки, що надалі створить умови для політичної та економічної реінтеграції цих території в Україну.