Росія не має наміру відмовлятися від права вето в Радбезі ООН - Лавров

Росія не має наміру відмовлятися від права вето в Раді безпеки ООН.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на прес-конференції в Москві.

"Що стосується заяв про відмову від права вето чи добровільне обмеження права вето, то вони звучать не вперше. Ми вважаємо, що вони не мають серйозної перспективи, оскільки право вето закріплено в статуті ООН без жодних умов і застережень, і поважати це положення статуту зобов'язані всі держави, які ратифікували цей найважливіший документ міжнародного права", - сказав Лавров.

При цьому він відзначив, що якщо навіть гіпотетично припустити обговорення цієї ідеї, то виникає ціла низка питань – якщо пропонується відмовлятися від права вето при голосуванні у разі, коли йдеться про масові злочини, хто буде визначати критерій масовості.

За його словами, західні колеги в Раді безпеки нещодавно просували резолюцію щодо Сребрениці, яку заветувала Росія. В даному випадку, як заявив Лавров, посилалися на необхідність віддати данину пам'яті жертвам масових злочинів, але тільки тим, "хто загинув від зброї сербів, хоча в боснійській кризі жертви були з усіх боків і злочини скоювалися всіма".

"Нас турбує, що активізувалися спроби останнім часом постійно провокувати конфронтацію в Раді безпеки шляхом вкидання односторонніх резолюцій – чи то щодо Сребрениці, чи то щодо малайзійського "Боїнгу". Це вже не дипломатія, а прагнення зробити Раду безпеки інструментом пропаганди", - заявив він.

За словами Лаврова, дипломатія і без цього "серйозно страждає і їй завдається шкода через те, що наші західні колеги все більше віддають перевагу санкційним заходам, а не дипломатії, вважаючи, що так буде простіше і ефективніше досягати своїх геополітичних цілей".

Як повідомляв УНІАН, Росія 29 липня на засіданні Ради безпеки ООН застосувала вето до резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування катастрофи літака "Малайзійських авіаліній" "Боїнг-777" рейсу MH17 над територією України 17 липня 2014 року і загибелі 298 осіб.

Після голосування міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс заявив, що Нідерланди, Малайзія, Австралія, Бельгія і Україна продовжать пошуки механізмів для притягнення до відповідальності тих, хто збив "Боїнг".

За його словами, РФ це питання постійно обговорює з постійними членами Ради безпеки з метою не створювати проблем всередині п'ятірки.

Читайте такожУкраїна повинна відмовитися від "унітарності та українізації" держави - Лавров

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплексу "Бук".