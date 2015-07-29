Пауер: ніяке вето Росії не завадить розслідуванню злочину по знищенню літаку MH17

Пауер: наклавши вето на цей проект резолюції, Росія спробувала зупинити правосуддя / un.org

Про це Пауер сказала на засіданні Ради безпеки ООН після голосування за проект резолюції зі створення міжнародного трибуналу з розлідування катастрофи "Боїнгу" у липні 2014 року у Донецькій області.

Посол наголосила, що Росія перед розглядом питання про створення трибуналу навіть відмовилась вести переговори по цій резолюції і по Статуту Міжнародного Кримінального Трибуналу, запобігши проведенню будь-яких конструктивних переговорів по цим документам.

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"Наклавши вето на цей проект резолюції, Росія спробувала зупинити правосуддя, відмовити у правосудді 298 жертвам на цьому рейсі, і відмовити у можливості сім'ям забезпечити, щоб винні понесли відповідальність", - заявила Пауер.

У цьому зв'язку дипломат зазначила, що Росія проігнорувала ті країни, які втратили своїх громадян. "Росія використала свій привілей, який був їй наданий для того, щоби захищати міжнародний мир і безпеку", - наголосила Пауер.

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Водночас дипломат заявила, що "сьогоднішнє вето не може зупинити правосуддя на благо сімей жертв та самих жертв".

"Не можна допустити безкарності для тих, хто збив цивільний літак, на борту якого було 298 людей", - переконана Пауер.

Американський посол підкреслила, що обурена та глибоко розчарована підсумком голосуванням. "Але сьогодні, все ж, ми хочемо сказати сім'ям загиблих - ніяке вето не завадить розслідуванню цього жахливого злочину. Винні будуть покараними, ніяке вето не послабить нашу непохитну готовність зробити все, щоби правосуддя перемогло", - резюмувала Пауер.

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Як повідомляв УНІАН, Росія на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй застосувала вето на резолюцію зі створення міжнародного трибуналу щодо розслідування за фактом збиття літака Малайзійських авіаліній "Боїнг-777" рейсу MH17 над територією України 17 липня 2014 року і загибелі 298 людей.