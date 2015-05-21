Росія має намір задовольнити всі можливі запити Іраку на поставки зброї - Лавров

Про це заявив журналістам міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров перед бесідою президента РФ Володимира Путіна з прем'єром Іраку, повідомляє ТАСС.

"Ми будемо всі можливі запити максимально намагатися задовольнити, щоб їх обороноздатність і їх здатність виганяти зі своєї території ІДІЛ ("Ісламської держави") та інших терористів була забезпечена", - сказав Лавров.

Читайте такожВійськові США проведуть авіарозвідку позицій "Ісламської держави" в Тікріті

"У нас з ними (Іраком) ВТС дуже щільне і тісне", - зазначив глава МЗС РФ.

"Ісламська держава" контролює кілька провінцій в Сирії та Іраку і веде війну як проти урядових військ, так і проти інших формувань збройної опозиції. На хвилі успіхів влітку минулого року бойовики оголосили про створення "Ісламського халіфату" на зайнятих територіях.