В ЄС не говорять про розширення переговорного формату щодо України

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це заявила речник верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні Катрін Рей у відповідь на прохання прокоментувати відповідну пропозицію президента Польщі Анджея Дуди.

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"Зараз я можу сказати, що ми підтримуємо зусилля, спрямовані на виконання Мінських домовленостей в узгоджених часових рамках - до кінця року, що зараз відбувається в нормандському форматі та тристоронній контактній групі", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент Польщі Дуда заявив, що під час свого візиту до Німеччини 28 серпня має намір порушити питання про введення нового формату переговорів щодо врегулювання ситуації в Україні, зокрема, долучити до переговорів з Росією США та сусідні з Україною держави. Також Анджей Дуда висловив думку, що у переговорах повинна брати участь глава дипломатії Євросоюзу Федеріка Могеріні.