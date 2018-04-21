Депутат Держдуми РФ Бабаков: Регіонам вдалося звести нанівець кризу в Раді

В Україні небагато знають про депутата російської Держдуми, голову президії російської партії «Родина», підприємця Олександра Бабакова. Сам же він уважно стежить за політичними подіями в Україні. Сьогодні депутат Думи Олександр Бабаков дав коротке інтерв`ю УНІАН.

Олександре Михайловичу, Ви як і раніше оцінюєте ситуацію у Верховній Раді як кризову?

За минулі декілька днів ситуація в Раді значно змінилася. Діяльність депутатів Ради на радість, я думаю, більшості громадян України, набула конструктивного характеру. Завдяки певній наполегливості і терпінню, поєднанню цих якостей, правлячій коаліції на чолі з Партією регіонів вдалося не тільки відстояти права парламентської більшості, але й, що не менш важливо, перевести роботу Ради в нормальне робоче русло.

Коаліція «Регіонів», СПУ і КПУ показала, що має намір послідовно відстоювати свої права і інтереси своїх виборців і робити це в рамках закону. Більш того, слід визнати, що завдяки готовності правлячої коаліції до певних компромісів опозиційні фракції теж мають сьогодні можливість повноцінно працювати в Раді на користь своїх виборців.

Справедливий розподіл комітетів між всіма п`ятьма фракціями відбувся на справедливій основі. Причому, не дивлячись на свій опозиційний статус, фракції БЮТ і «Наша Україна» одержали контроль над кількома принциповими комітетами з контролюючими функціями.

Я вважаю, що цей компроміс дозволить залишити у минулому пристрасті, що вирували в Раді ще кілька днів тому.

Зверніть увагу, що рішення, які приймаються Радою останніми днями, підтримують не тільки депутати правлячої коаліції. За рішення, ініційовані парламентською більшістю, голосують і депутати опозиційних фракцій. Це говорить про те, що в Раді поступово формується ширша правляча коаліція, що свідчить про хай і повільну, але консолідацію парламенту. Тому я вважаю, що, не дивлячись на розбіжності, досі присутні в поглядах правлячої коаліції і парламентської опозиції з різних питань, кризу в Раді значною мірою подолано.

Як до цього ставиться Росія?

Найпозитивнішим чином! Росія зацікавлена в розвитку відносин з Україною, тому подолання принципових суперечностей між основними політичними силами у Верховній Раді сприймається в Росії з оптимізмом. Мені приємно, що спікером Ради став голова Соціалістичної партії України, з якою очолювана мною партія «Родина» підписала угоду про співпрацю. Ще раз хочу підкреслити – Росія зацікавлена в співпраці з політичною силою, що в міру сил представляє всю або принаймні більшу частину України. І я сподіваюся, що в новому кабінеті міністрів України Росія одержить партнера, що поважає інтереси Росії.

У своїй статті в російському «Комерсантові» Ви згадали про необхідність створення третьої політичної сили в Україні. Навіщо це, на Ваш погляд, потрібно Україні?

На той момент протистояння в Раді було очевидним. «Третя сила» не становить цінність сама по собі. Моя основна ідея полягала і полягає в тому, що необхідний якийсь новий погляд на ситуацію. Йдеться не стільки про якусь конкретну третю партію, противагу існуючим політичним силам, стільки про над-ідею, що стоїть вище за погляди конкретних сил, яка в умовах жорсткого протистояння зможе об`єднати українське суспільство. Ось про що йшла мова. Сьогодні Партія регіонів як основа правлячої коаліції демонструє бажання і можливість зробити це, консолідувати суспільство. Це можна тільки вітати.

Записала Євгенія Калоша