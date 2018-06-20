Список БЮТ: оновлення і жорстка конкуренція
За вплив у майбутній фракції БЮТ в Київраді змагатимуться депутати Семинога і Губський. До цієї боротьби підключаться ПРП-шник Бондаренко і екс-керівник канцелярії Президента Зінченко. Спільний проект УНІАН і газети «Комментарии»
За вплив в майбутній фракції БЮТ змагатимуться депутати Семинога і Губський. До цієї боротьби підключаться ПРП-шник Бондаренко і екс-керівник канцелярії Президента Зінченко. УНІАН і газета «Комментарии» аналізують списки кандидатів у депутати Київради.
|Турчинов, Тимошенко
|Зінченко йде під номером 4
Цього разу центральне керівництво БЮТ вирішило приділити пильнішу увагу київським спискам і спустило згори кількох людей, які будуть своєрідними емісарами, які контролюватимуть і направлятимуть майбутню фракцію. Так, під №12 з`явився політтехнолог Олег Медведєв. Інший «парашутист» з центральної виконавчої влади - заступник глави КРУ Миколи Сивульського Дмитро Олійник (№31). Він допоможе своїми знаннями фінансових справ мерії не лише «розбирати польоти» нинішнього мера, а й наглянути за діяльністю майбутнього градоначальника. Олійник - досвідчений «викривач фінансових махінацій», він прийшов до КРУ ще в жовтні 2005 року, невдовзі після того, як звідти пішов Сивульський. Дмитро Семенович сидів у кріслі заступника глави КРУ за прем`єрства Юрія Єханурова і Віктора Януковича, дочекався «другого пришестя» Сивульського, який, мабуть, визнав Олійника цінним кадром.
Поза сумнівом, завдяки директиві згори до київських списків БЮТ потрапили люди, які мають певне відношення до «Індустріального Союзу Донбасу» (ІСД). Під №22 значиться дружина заступника глави Секретаріату Президента Олександра Чалого (у недалекому минулому віце-президент консорціуму «Індустріальна група») Інна Новак. На 38-му місці розташувався заступник глави правління НАК «Нафтогаз України» Віталій Гнатушенко, який до цього призначення очолював Українську гірничо-металургійну компанію (входить до консорціуму «Індустріальна група»). У прохідній частині є й інші представники великого бізнесу, не пов`язаного безпосередньо з Києвом. Зокрема, нардеп від БЮТ Таріел Васадзе делегував у Київраду главу правління корпорації «УкрАВТО» Олександра Козіса - він займає 21-у позицію, а в 2006 році знаходився лише на 64-му місці.
|Богдан Губський
Схоже «деснянське» коріння має ще один депутат Київради Володимир Кобелєв - єдиний, хто з останнього поповнення фракції БЮТ одержав місце в «залізно» прохідній «сороківці» БЮТ. На виборах 2006 року Кобелєв був лише 56-м і до вигнання «перебіжчиків» з БЮТ в Київраді директор ТОВ «Віват» числився депутатом Деснянської райради.
Окрім цього, у Губського є і пряма креатура в Київраді - Олександр Толубицький, який працював на керівних постах в декількох фірмах, які пов`язують з Губським. Толубицький був заступником глави Фонду інтелектуальної співпраці «Україна - ХХІ століття», який очолює, власне, Богдан Володимирович. Толубицький піднявся з 24 позиції на 18-у.
|Анатолій Семинога
Цікаві взаємини Анатолія Семиноги з «деснянською командою» Губського. Свого часу Семинога разом з сином Анатолія Мокроусова і такою собі Ольгою Олександрівною Кобелєвою (ймовірно дружина і дочка вже згадуваних відповідно Олексія Кобелєва і Олександра Калька) виступив співзасновником вже не існуючого ТОВ «Вілія». У цьому контексті слід зазначити, що Олексій Кобелєв є членом УСДП, та й сам Анатолій Семинога свого часу був близьким соратником Василя Онопенка - при народженні СДПУ(о) Анатолій Іванович був заступником глави партії і очолював її столичну організацію. До речі, в київських списках БЮТ є два висуванці глави Верховного Суду України. Перш за все, це №9 Микола Мельник - багаторічний член Вищої ради юстиції, в грудні 2004 року став членом ЦВК за квотою БЮТ, а в 2007-му перейшов на посаду керівника служби голови ВСУ. За квотою УСДП знову в Київраду має пройти Сергій Козир (піднявся з 23-ої позиції на 13-у), який близький до глави Київської обласної організації УСДП нардепа Ігоря Воротнюка. Ігор Борисович - крупний столичний бізнесмен, що трудиться на ниві автодилерства (співзасновник фірм «Автохаус», «Автохаус Київ, ГмбХ», «Ауді-центр Київ», «Мотто-Світ», «Авто-Стиль», «Кий-Авто»). А Козир - член УСДП і в списках БЮТ на парламентських перевиборах (№371) числився гендиректором ТОВ «Автохаус Київ, ГмбХ».
Своїх людей у список посватав новобранець БЮТ від ПРП нардеп Володимир Бондаренко, який має бізнес у Святошинському районі. До орбіти Бондаренка можна віднести нинішнього депутата Київради від Блоку Кличка Семена Борисенка (№10, колишній керівник штабу Кличка в Святошинському районі і глава наглядової ради тресту «Київспецбуд», злі язики стверджують, що він близький і до відомого бізнесмена Андрія Іванова), Дмитро Нікульшин (№20, член ПРП, в 2006 році був №24 у блоці Кличка; останнє місце роботи - помічник заступника голови Київської ОДА, куди його імовірно привів глава виконкому ПРП і екс-віце-губернатор, а зараз нардеп від БЮТ Остап Семирак) і нинішній депутат Київради від Блоку Кличка Віктор Тищенко (№30, глава Святошинського осередку ПРП).
У «бютівських» списках до Київради присутні люди, які не асоціюються з найвпливовішими угрупуваннями в столичній БЮТ, але проте самі по собі є цінними. Так, лави київської фракції поповняться таким доками в київській проблематиці, як глава КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації і реєстрації прав власності на об`єкти нерухомого майна» (просто БТІ) Василь Сенчук (№23, свого часу був першим заступником глави столичного управління житлового забезпечення «литвинівця» Михайла Голиці) і директор дирекції «Труханів острів», що входить до складу управління з обслуговування іноземних представництв, Володимир Дробот (№28).
Певно, цінують у БЮТ і заслуги заступника глави фракції Юрія Дмитрука, який піднявся з 40-го місця на сьоме. Дмитрук свого часу очолював районне управління МВС у Московському районі (нині Голосіївський), а в 1996 році, коли пішов на пенсію, зайнявся бізнесом (разом з нинішнім міністром юстиції Миколою Оніщуком заснував юридичну фірму «Юрисвест» і виступив співзасновником турфірм «Либідь-Київ» і «Братислава»). Прославився Дмитрук своїм ппривітанням з днем народження в газеті «Хрещатик» секретаря Київради Олеся Довгого. «Бютівець» побажав Олесю Станіславовичу, «щоб лицемірство, яке присутнє в його характері, дай бог, зникло з роками». В цілому слід зазначити, що Дмитрук у списках БЮТ - не єдиний вихідець з Голосіївського району, де найміцніший центр організації БЮТ. Там «бютівці» зуміли добитися обрання главою райради і призначення керівником райдержадміністрації свого соратника Сергія Садового. А його перший зам Олександр Незнал делегований у Київраду (піднявся з 32-ої позиції на 16-у).
Доволі міцні позиції мають і «бютівці» Солом’янського району. Щоправда, їх репутація була зіпсована тим, що їх колишній лідер - депутат Київради і перший заступник глави Солом’янської райдержадміністрації (Іван Сидоров близький до НСНУ) Максим Шкуро - втік свого часу до промерської більшості, але потім виявився єдиним, хто повернувся в БЮТ після ухвалення закону про імперативний мандат. Самого Шкуро до списку не взяли (проте, він знаходиться в списку блоку Кличка і може бути «засланим козачком»), зате його колега по Солом’янській РДА заступник Сидорова по ЖКГ Владислав Ярцев несподівано був включений до списку під №25.
Зміцнив позиції депутат столичної міськради Олександр Бригинець, який перемістився з 36 на 17-у позицію. Підвищення одержав і депутат Київради Ігор Солошенко - піднявся з 48 місця на 37-е. Солошенко - екс-заступник гендиректора Київського заводу автоматики ім. Петровського (у 2005 році вибухнув міні-скандал з використанням території цього підприємства, на якій з`явилося декілька офісних центрів) і ветеран «Батьківщини», біля витоків якої він стояв. Свого часу він очолював районну парторганізацію «Батьківщини» в Радянському районі (нині Шевченківський) столиці.
Доволі значну групу в списку БЮТ складають представники столичного «будівельного лобі». На 19-ій позиції знаходиться «новачок» директор ТОВ «Каштановый город» Денис Москаль. Ця фірма прославилася будівництвом на вул. Шамрило і Костьольній, проти яких протестували місцеві жителі. «Новачком» у Київраді буде і №32 Олег Куровський - син співвласника компанії «Житлобуд» (прославилася будівництвом на території біля Жовтневої лікарні) нардепа-«бютівця» Івана Куровського. Старожилами фракції БЮТ можуть вже вважатися депутат Олег Петькун (з 35 позиції піднявся на 27-у, глава правління «Київопорядкомплект» - власник 61% акцій, а власником 30% виступає ХК «Київміськбуд») і Анатолій Шевченко (піднявся з 45 місця на 33-є). Шевченко в 2006 році значився заступником гендиректора будівельної фірми «Меджестік» (він також був керівником у декількох інших фірмах, близьких до «Меджестік»), яку пов`язують з цивільною дружиною бізнесмена Олександра Лойфенфельда (співвласник ТЦ «Глобус», балотується в Київраду за списком ГАК) Розалією Бондарською. Кажуть, що сам Лойфенфельд має хороші стосунки з нардепом від БЮТ Андрієм Портновим. Так чи інакше, але до Бондарської має відношення і «новачок» списків БЮТ Євген Фельдшеров (№36, Фельдшеров виступає разом з Бондарською співзасновником двох фірм «Меріса» і «Елерон»). Представляє великий капітал і Роман Штейнас (№29), який є заступником глави наглядової ради «Рітейл Груп» (торгова мережа «Велика Кишеня») і головою правління ВАТ «VK Девелопмент» (створена на базі групи «Велика Кишеня» і розраховує на земельні ділянки в Києві).
Віталій Пирович