Список БЮТ: оновлення і жорстка конкуренція

За вплив в майбутній фракції БЮТ змагатимуться депутати Семинога і Губський. До цієї боротьби підключаться ПРП-шник Бондаренко і екс-керівник канцелярії Президента Зінченко. УНІАН і газета «Комментарии» аналізують списки кандидатів у депутати Київради.

Списки БЮТ на київські перевибори істотно відрізняються від підбору кандидатів у Київраду в 2006 році. Місця в першій п`ятірці зберегли тільки Микола Томенко (думається, що він все ж таки віддасть перевагу мандату нардепа) і відомий актор Анатолій Хостікоєв. Підсилили собою п`ятірку безпосередньо Юлія Тимошенко і Олександр Турчинов, які посунули Томенка і Хостікоєва на 3 і 5-е місця відповідно (ці члени уряду мають право залишити собі мандати депутатів Київради і, швидше за все, скористаються такою можливістю). Четверта позиція дісталася героєві «корупційного скандалу» екс-главі Секретаріату Президента Олександрові Зінченку, чию кандидатуру пророкували ще в 2006 році і до парламентських і в київські списки БЮТ.

Немає жодних підстав припускати, що на перевиборах у Києві БЮТ набере менше голосів, ніж у 2006 році і тому перші 40 місць у списку (це як мінімум) можуть вважатися «залізно» прохідними. На цьому «відрізку» списку відбулися великі зміни.

Цього разу центральне керівництво БЮТ вирішило приділити пильнішу увагу київським спискам і спустило згори кількох людей, які будуть своєрідними емісарами, які контролюватимуть і направлятимуть майбутню фракцію. Так, під №12 з`явився політтехнолог Олег Медведєв. Інший «парашутист» з центральної виконавчої влади - заступник глави КРУ Миколи Сивульського Дмитро Олійник (№31). Він допоможе своїми знаннями фінансових справ мерії не лише «розбирати польоти» нинішнього мера, а й наглянути за діяльністю майбутнього градоначальника. Олійник - досвідчений «викривач фінансових махінацій», він прийшов до КРУ ще в жовтні 2005 року, невдовзі після того, як звідти пішов Сивульський. Дмитро Семенович сидів у кріслі заступника глави КРУ за прем`єрства Юрія Єханурова і Віктора Януковича, дочекався «другого пришестя» Сивульського, який, мабуть, визнав Олійника цінним кадром.

Поза сумнівом, завдяки директиві згори до київських списків БЮТ потрапили люди, які мають певне відношення до «Індустріального Союзу Донбасу» (ІСД). Під №22 значиться дружина заступника глави Секретаріату Президента Олександра Чалого (у недалекому минулому віце-президент консорціуму «Індустріальна група») Інна Новак. На 38-му місці розташувався заступник глави правління НАК «Нафтогаз України» Віталій Гнатушенко, який до цього призначення очолював Українську гірничо-металургійну компанію (входить до консорціуму «Індустріальна група»). У прохідній частині є й інші представники великого бізнесу, не пов`язаного безпосередньо з Києвом. Зокрема, нардеп від БЮТ Таріел Васадзе делегував у Київраду главу правління корпорації «УкрАВТО» Олександра Козіса - він займає 21-у позицію, а в 2006 році знаходився лише на 64-му місці.

Значний вплив на формування списку зробили три провідні гравці в київському БЮТ - глава виборчого штабу нардеп Богдан Губський, глава міськорганізації «Батьківщини» нардеп Анатолій Семинога і лідер столичного осередку ПРП Володимир Бондаренко. Чутки про те, що Губський очолить штаб БЮТ у Києві у разі перевиборів і можливо навіть замінить Семиногу на посту столичного лідера ходили ще на початку року. Судячи з усього, прихід Губського в штабні начальники обумовлений тим, що після виборів 2006 року Семинога віддав ініціативу Михайлу Бродському, не стримав розвал фракції, і рятувати ситуацію в Київраді довелося саме людям, близьким до Губського. Йдеться, перш за все, про нинішнього главу київської фракції БЮТ Тетяну Меліхову. Тетяна Іванівна тривалий час працювала в Деснянському районі, в основному, на посаді першого заступника глави Деснянської РДА, хоча певний час і сама була районним керівником. З 2001 по 2002 рік вона трудилася і в Київміськадміністрації - відразу після перетворення Ватутінського району на Деснянський Олександр Омельченко призначив її своїм заступником. І аж до 2006 року вона була першим заступником глави Деснянської райдержадміністрації. Меліхову можна вважати креатурою багаторічного керівника Ватутінського, а потім і Деснянського району, двічі нардепа ВР (третього і четвертого скликань) Анатолія Мокроусова. Мокроусов, у свою чергу, був близький до Губського - зокрема, в парламенті четвертого скликання побував лише в тих фракціях, які пов`язують з Богданом Володимировичем, - група «Народовладдя», група «Демократичні ініціативи» і фракція партії «Єдина Україна». Отже сміливо можна говорити, що Меліхова потрапила в БЮТ не без допомоги Губського. Як лідер фракції вона значно піднялася в списку - з 37 місця на 7-е.

Схоже «деснянське» коріння має ще один депутат Київради Володимир Кобелєв - єдиний, хто з останнього поповнення фракції БЮТ одержав місце в «залізно» прохідній «сороківці» БЮТ. На виборах 2006 року Кобелєв був лише 56-м і до вигнання «перебіжчиків» з БЮТ в Київраді директор ТОВ «Віват» числився депутатом Деснянської райради.

Окрім цього, у Губського є і пряма креатура в Київраді - Олександр Толубицький, який працював на керівних постах в декількох фірмах, які пов`язують з Губським. Толубицький був заступником глави Фонду інтелектуальної співпраці «Україна - ХХІ століття», який очолює, власне, Богдан Володимирович. Толубицький піднявся з 24 позиції на 18-у.

Головний конкурент Губського за вплив у столичному БЮТ Анатолій Семинога переплюнув Богдана Володимировича на одну людину в списку. До креатур Семиноги відносять його брата Володимира Семиногу (перемістився з 16 позиції на 15-у), Сергія Мельника (з 18 позиції перемістився на восьму; на момент виборів 2006 року замредактора «органу» київського осередку БЮТ газети «Київський майдан», а зараз секретар фракції БЮТ), Володимира Наумка (з 42 місця доріс до 11; у біографії вказано, що він - член союзу «Підприємців і ділових людей», київський осередок якого очолює Володимир Семинога) і Микола Лук’янюк (перший заступник Анатолія Семиноги в «Батьківщині», співзасновник і заступник гендиректора ЗАТ «Киеврічсервіс», а також депутат Подільської райради від БЮТ). До речі, Лук’янюк буде новачком Київради - в 2006 році у нього був 89-й номер, а зараз він одержав 14-й.

Цікаві взаємини Анатолія Семиноги з «деснянською командою» Губського. Свого часу Семинога разом з сином Анатолія Мокроусова і такою собі Ольгою Олександрівною Кобелєвою (ймовірно дружина і дочка вже згадуваних відповідно Олексія Кобелєва і Олександра Калька) виступив співзасновником вже не існуючого ТОВ «Вілія». У цьому контексті слід зазначити, що Олексій Кобелєв є членом УСДП, та й сам Анатолій Семинога свого часу був близьким соратником Василя Онопенка - при народженні СДПУ(о) Анатолій Іванович був заступником глави партії і очолював її столичну організацію. До речі, в київських списках БЮТ є два висуванці глави Верховного Суду України. Перш за все, це №9 Микола Мельник - багаторічний член Вищої ради юстиції, в грудні 2004 року став членом ЦВК за квотою БЮТ, а в 2007-му перейшов на посаду керівника служби голови ВСУ. За квотою УСДП знову в Київраду має пройти Сергій Козир (піднявся з 23-ої позиції на 13-у), який близький до глави Київської обласної організації УСДП нардепа Ігоря Воротнюка. Ігор Борисович - крупний столичний бізнесмен, що трудиться на ниві автодилерства (співзасновник фірм «Автохаус», «Автохаус Київ, ГмбХ», «Ауді-центр Київ», «Мотто-Світ», «Авто-Стиль», «Кий-Авто»). А Козир - член УСДП і в списках БЮТ на парламентських перевиборах (№371) числився гендиректором ТОВ «Автохаус Київ, ГмбХ».

Своїх людей у список посватав новобранець БЮТ від ПРП нардеп Володимир Бондаренко, який має бізнес у Святошинському районі. До орбіти Бондаренка можна віднести нинішнього депутата Київради від Блоку Кличка Семена Борисенка (№10, колишній керівник штабу Кличка в Святошинському районі і глава наглядової ради тресту «Київспецбуд», злі язики стверджують, що він близький і до відомого бізнесмена Андрія Іванова), Дмитро Нікульшин (№20, член ПРП, в 2006 році був №24 у блоці Кличка; останнє місце роботи - помічник заступника голови Київської ОДА, куди його імовірно привів глава виконкому ПРП і екс-віце-губернатор, а зараз нардеп від БЮТ Остап Семирак) і нинішній депутат Київради від Блоку Кличка Віктор Тищенко (№30, глава Святошинського осередку ПРП).

У «бютівських» списках до Київради присутні люди, які не асоціюються з найвпливовішими угрупуваннями в столичній БЮТ, але проте самі по собі є цінними. Так, лави київської фракції поповняться таким доками в київській проблематиці, як глава КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації і реєстрації прав власності на об`єкти нерухомого майна» (просто БТІ) Василь Сенчук (№23, свого часу був першим заступником глави столичного управління житлового забезпечення «литвинівця» Михайла Голиці) і директор дирекції «Труханів острів», що входить до складу управління з обслуговування іноземних представництв, Володимир Дробот (№28).

Певно, цінують у БЮТ і заслуги заступника глави фракції Юрія Дмитрука, який піднявся з 40-го місця на сьоме. Дмитрук свого часу очолював районне управління МВС у Московському районі (нині Голосіївський), а в 1996 році, коли пішов на пенсію, зайнявся бізнесом (разом з нинішнім міністром юстиції Миколою Оніщуком заснував юридичну фірму «Юрисвест» і виступив співзасновником турфірм «Либідь-Київ» і «Братислава»). Прославився Дмитрук своїм ппривітанням з днем народження в газеті «Хрещатик» секретаря Київради Олеся Довгого. «Бютівець» побажав Олесю Станіславовичу, «щоб лицемірство, яке присутнє в його характері, дай бог, зникло з роками». В цілому слід зазначити, що Дмитрук у списках БЮТ - не єдиний вихідець з Голосіївського району, де найміцніший центр організації БЮТ. Там «бютівці» зуміли добитися обрання главою райради і призначення керівником райдержадміністрації свого соратника Сергія Садового. А його перший зам Олександр Незнал делегований у Київраду (піднявся з 32-ої позиції на 16-у).

Доволі міцні позиції мають і «бютівці» Солом’янського району. Щоправда, їх репутація була зіпсована тим, що їх колишній лідер - депутат Київради і перший заступник глави Солом’янської райдержадміністрації (Іван Сидоров близький до НСНУ) Максим Шкуро - втік свого часу до промерської більшості, але потім виявився єдиним, хто повернувся в БЮТ після ухвалення закону про імперативний мандат. Самого Шкуро до списку не взяли (проте, він знаходиться в списку блоку Кличка і може бути «засланим козачком»), зате його колега по Солом’янській РДА заступник Сидорова по ЖКГ Владислав Ярцев несподівано був включений до списку під №25.

Зміцнив позиції депутат столичної міськради Олександр Бригинець, який перемістився з 36 на 17-у позицію. Підвищення одержав і депутат Київради Ігор Солошенко - піднявся з 48 місця на 37-е. Солошенко - екс-заступник гендиректора Київського заводу автоматики ім. Петровського (у 2005 році вибухнув міні-скандал з використанням території цього підприємства, на якій з`явилося декілька офісних центрів) і ветеран «Батьківщини», біля витоків якої він стояв. Свого часу він очолював районну парторганізацію «Батьківщини» в Радянському районі (нині Шевченківський) столиці.

Доволі значну групу в списку БЮТ складають представники столичного «будівельного лобі». На 19-ій позиції знаходиться «новачок» директор ТОВ «Каштановый город» Денис Москаль. Ця фірма прославилася будівництвом на вул. Шамрило і Костьольній, проти яких протестували місцеві жителі. «Новачком» у Київраді буде і №32 Олег Куровський - син співвласника компанії «Житлобуд» (прославилася будівництвом на території біля Жовтневої лікарні) нардепа-«бютівця» Івана Куровського. Старожилами фракції БЮТ можуть вже вважатися депутат Олег Петькун (з 35 позиції піднявся на 27-у, глава правління «Київопорядкомплект» - власник 61% акцій, а власником 30% виступає ХК «Київміськбуд») і Анатолій Шевченко (піднявся з 45 місця на 33-є). Шевченко в 2006 році значився заступником гендиректора будівельної фірми «Меджестік» (він також був керівником у декількох інших фірмах, близьких до «Меджестік»), яку пов`язують з цивільною дружиною бізнесмена Олександра Лойфенфельда (співвласник ТЦ «Глобус», балотується в Київраду за списком ГАК) Розалією Бондарською. Кажуть, що сам Лойфенфельд має хороші стосунки з нардепом від БЮТ Андрієм Портновим. Так чи інакше, але до Бондарської має відношення і «новачок» списків БЮТ Євген Фельдшеров (№36, Фельдшеров виступає разом з Бондарською співзасновником двох фірм «Меріса» і «Елерон»). Представляє великий капітал і Роман Штейнас (№29), який є заступником глави наглядової ради «Рітейл Груп» (торгова мережа «Велика Кишеня») і головою правління ВАТ «VK Девелопмент» (створена на базі групи «Велика Кишеня» і розраховує на земельні ділянки в Києві).

Віталій Пирович

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