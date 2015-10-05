Путін обіцяв "передати" бойовикам Донбасу результати переговорів у Парижі

Про це повідомив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на прес-конференції в Москві, коментуючи переговори лідерів «нормандської четвірки» в Парижі, передає власний кореспондент УНІАН у Росії.

«Оскільки представників Донецька та Луганська у Парижі, зі зрозумілих причин, не було, президент Путін як керівник країни, активно прагне бути посередником у врегулюванні внутрішньоукраїнської кризи, обіцяв нашими каналами передати цю комплексну ідею, яку висунули наші французькі й німецькі партнери, відповідно до Донецька й Луганська», - сказав Лавров, відповідаючи на запитання про реакцію бойовиків про перенесення місцевих виборів.

За його словами, такі сигнали йдуть, і про реакцію «ми дізнаємося додатково».

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Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня у Парижі відбулася зустріч лідерів України, Франції, Німеччини і РФ щодо ситуації на Донбасі.

Президент України Петро Порошенко за підсумками зустрічі заявив, зокрема, що всі її учасники наголосили на неприпустимості проведення фейкових виборів 18 жовтня і 1 листопада і досягли домовленостей, що такі вибори повинні проходити виключно за українськими законами.

У свою чергу президент Франції Франсуа Олланд заявив, що під час переговорів сторони домовилися, що для проведення виборів у так званих "ДНР" і "ЛНР" "буде прийнятий окремий закон".

Олланд також додав, що в рамках зустрічі обговорювалося питання амністії, яка "повинна статися разом з виборами". "Це означає, що імунітет повинен бути наданий і гарантований всім кандидатам під час передвиборчого періоду", - сказав президент Франції.