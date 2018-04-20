З пташиним грипом Україні доведеться жити не один рік

- Іване Юрійовичу, яка ситуація сьогодні в Україні і в світі з цим захворюванням?

- Така ж, як і в світі. Сьогодні пташиний грип зареєстрований у 37 країнах світу. У тій же Європі практично вже не залишилося країн, де не було б зареєстровано це захворювання. Інша справа, де виявлено випадки захворювання пташиним грипом - у дикій фауні чи у свійської птиці, але пташиний грип є вже практично є скрізь.

При цьому можу сказати без перебільшення - ми в кращому становищі, оскільки боротьбу і профілактику захворювання пташиним грипом, порівняно з іншими країнами Європи, ведемо з жовтня минулого року і маємо власний досвід. До нас сьогодні звертаються інші країни з тим, щоб наші фахівці поїхали до них і навчили їх фахівців діагностиці. Тобто, якщо раніше ми просили про допомогу, то сьогодні вже самі маємо певний досвід і можемо ним поділитися.

- А як полягають справи в Криму?

- Сьогодні в Криму немає жодного неблагополучного пункту. Треба постукати (посміхається). Скрізь, де були вогнища захворювання, зняті. Мною дано дозвіл ветеринарній службі Криму на продаж на ринках республіки свійської птиці після санітарно-ветеринарної експертизи. Ми також вирішили у всіх населених пунктах, де були виявлені випадки захворювання пташиним грипом, вирощувати свійську птицю, за умови, що вона міститиметься ізольовано, щоб не було контакту з диким, перелітним і синантропним птахом.

- Логічно, що при міграції перелітних птахів ризики, як кажуть, збільшуються. Чого ми чекаємо нинішньої весни?

- За нашими прогнозами, спалахи обов`язково будуть, хоча спрогнозувати статистику складно. З 20 березня по 20 квітня триває активна міграція птахів, цей період ми повинні пережити. Думаю, населення зрозуміє нас, ізолюватиме свійську птицю хоч би на місяць. Тут не треба панікувати. Треба зрозуміти, що з пташиним грипом нам доведеться жити не один рік, що він матиме місце на території України довгий час, поки не будуть знайдені ефективні методи боротьби з ним.

У нас багато регіонів є зоною небезпеки, оскільки через територію України пролягають два вертикальні шляхи міграції птахів і один горизонтальний. Один – з Північної Африки через Туреччину, Румунію, Україну на Білорусію, другий небагато північніше, через Дніпропетровськ на російську територію. Третій - з Зауралля, через Урал, територію Криму і далі на Румунію і Болгарію. Крім того, є ще наші внутрішні горизонтальні шляхи. Це, скажімо, Дніпро – Шацькі озера.

- І як нам відстежити всі ці маршрути?

- Ми відстежуємо ситуацію не тільки в зоні підвищеного ризику, а й по всій території України, проводимо моніторинг. З початку цього року зробили в Україні майже 10 тис. проб на високопатогенний вірус грипу птаха. Це проби і у дикої, і перелітної, і у свійської птиці. Люди непокояться, звертаються до нас, і ми не можемо відмовити, проводимо дослідження, хоча це не дешеве задоволення.

- Чи має Ветслужба стратегію профілактики пташиного грипу?

- Сьогодні, якщо десь в населеному пункті з`явиться такий грип, ми вже не знищуватимемо птицю в усьому населеному пункті - тільки в районі цього двору, в 4-5 сусідніх дворах. Це викликає менше нарікань з боку населення, вимагає менше витрат, ефективність же при цьому не зменшується. Це нормальна практика, і ми її продовжуватимемо.

- Чи в Україні проводитиметься вакцинація птахів?

- Ми завезли кілька вакцин з Нідерландів і Китаю, провели перші дослідження в нашому Науково-дослідному інституті і будемо ще мінімум 60 днів їх продовжувати, щоб винести остаточне рішення, чи діє вакцина.

Наразі ми замовили у Великобританії спеціальні шафи. Вартість однієї шафи - близько півмільйона гривень, ми виділили кошти на дві. Це спеціальні шафи з серйозними фільтрами, тому що високопатогенний грип, це, по суті, біологічна зброя, і ми не можемо проводити такі експерименти де завгодно, потрібні відповідні умови.

Завеземо шафи в перших числах квітня. У цих шафах ми зможемо перевірити вакцини.

Під час експерименту щепиться птах, береться кров. Якщо ми бачимо, що вакцина дала птахові імунітет, садимо птаха в ці шафи і заражаємо її високопатогенним вірусом грипу. Слід також з`ясувати, чи буде вакцина тримати імунітет, чи буде вірусоносійство. Тільки після цього можна ухвалювати рішення про вакцинацію. Тобто сьогодні вакцину зробити не так вже і складно, складніше зрозуміти, наскільки вона ефективна.

Разом з тим, необхідно зрозуміти, що вакцина – це не панацея. Коли ми, скажімо, говоримо про хворобу Нью-Касла, вакцинація від цього захворювання допомагає зберегти птаха від загибелі. Але коли ми маємо справу з високопатогенним грипом, вже не стоїть питання про птаха - буде він жити чи ні, йдеться про те, щоб захворювання не передалося людині. І якщо під час експерименту ми побачимо, що після вакцинації птах не стане носієм вірусу - немає питань. Якщо ж вірус щепитиметься, ми не використовуватимемо вакцину ні за яких умов. Тому що господиня, у якої прищепили птаха, розраховує, що птах здоровий. Ми обдуримо людей, вірус зможе перекочувати до людини, і при цьому ми навіть не знаємо, як він мутуватиме.

- А як же країни, які заявили, що щепитимуть птахів? Росія, наприклад, вже проводить вакцинацію.

- Усі країни, які говорять про вакцину, не підкріплюють свої заяви результатами, діючи лише експериментальними методами. Сьогодні ведуться в основному бізнесові розмови – купуйте у нас вакцину.

Ми щепимо птахів від хвороби Нью-Касла, це також вірусне захворювання. Щеплення від хвороби Нью-Касла дає підвищення імунітету, птиця стає менш сприйнятлива до захворювань. Коли, наприклад, ми з жовтня ми почали активно «вакцинувати птахів від Нью-Касла» в тому ж Криму, на інших територіях випадки захворювання пташиним грипом стали зменшуватися. Тому я схиляюся до того, що ми повинні наполегливо вакцинувати птицю від хвороби Нью-Касла, підвищуючи тим самим її стійкість до захворювань. У нас вакцина ця є, вона відносно недорога, і ми можемо за бюджетні кошти щепити поголовно всю птицю.

Сьогодні у Франції проводять дослідження з вакцинації гусаків, в Голландії – індиків, Росія почала говорити про використання вакцини, ми свою робимо. Подивимося, як далі діятимуть вакцини в цих країнах, як вони поведуться. Крім того, на вересень цього року на рівні Міжнародного епізоотичного бюро передбачено розробку загального комплексного плану, де буде сформульовано, які вакцини і де можна використовувати.

Отже, думаю, нинішньої весни ми ще не використовуватимемо вакцину, оскільки точно не знаємо, якою може бути ця вакцина, а запускати до України без попередньої перевірки вакцини з інших країн, роблячи, таким чином, з України полігон з дослідження вакцин, департамент не збирається.

Ситуацію в Росії я не можу коментувати. Єдине, що я знаю, що жодна країна миру не продемонструвала ефективну вакцину. Вірус сьогодні так мутує, що в різних куточках одного села один і той же вірус може по-різному реагувати на вакцину. А просто вакцинувати - це дуже дороге задоволення. По вакцині, яку я знаю, – це близько 50 копійок на одну голову, в масштабах країни - колосальні кошти.

- У багатьох випадках ми звертаємо погляди у бік розвиненіших країн. Образно кажучи, Захід нам допоможе. Чи допоможе він в нашому випадку, в боротьбі з пташиним грипом? Скажімо, раніше віце-прем`єр-міністр України Юрій Мельник заявляв, що Україна веде переговори вз Світовим банком щодо отримання коштів на устаткування лабораторій. Чи просувається робота в цьому напрямі?

- Просувається. Кілька днів тому відбулася робоча чергова зустріч, де обговорювалися конкретні технічні аспекти цієї програми. Йдеться про те, щоб обладнати одну референс-лабораторію – для цього потрібно близько 1 млн. дол. Ми запропонували також комплексний план: профінансувавши 15-20 млн. дол. на створення однієї референс-лабораторії з пташиного грипу, можна ще сертифікувати мінімум 10 обласних лабораторій, щоб вони могли проводити відповідні дослідження, пов`язані не тільки з грипом птаха, а й дослідження, припустімо, якості сировини. Одним словом, робота йде вельми активно. У ній є, певні етапи, і крок за кроком ми, я певен, наблизимося до результату.

- Тобто, пташиний грип не буде нам страшний?

- Принаймні, ми будемо чітко знати, як з ним боротися, і значно більше, над сьогодні, залежатиме від нашої наполегливості і професіоналізму.