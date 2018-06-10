Віхи тижня: Тимошенко хоче від Ющенка звіту, Турчинов займається архітектурою

Політики після відпочинку різко додали радикалізму в заявах. Юлія Тимошенко зажадала від Віктора Ющенка звіту за три роки президентства, Олександр Турчинов вважає, що бютівський проект Конституції визначить архітектуру країни на 50 років, а Віктор Балога зафіксував підготовку прем`єра до відставки.

Всьому причиною - інфляція. Обіцяного урядом кардинального зниження інфляційних показників не сталося, і Віктор Ющенко вже з металом в голосі вимагає від Кабінету Міністрів займатися не конституційними змінами і виборами в Харкові, а приборкати інфляцію. Віктор Балога виявив причинно-наслідковий зв`язок між нездатністю уряду навести лад в економіці і підготовкою Тимошенко до відставки. На думку прем`єра, фатальну роль в здешевленні національної валюти зіграли овочі. На радість Юлії Володимирівни, якраз починається ягідно-фруктово-овочевий сезон, але їй все одно варто подумати над тим, як втілити в життя обіцянку за півроку впоратися з обридлою всім інфляцією.

Вірний соратник Тимошенко Андрій Портнов продовжує вести позиційні бої з Валентиною Семенюк-Самсоненко за Фонд держмайна. Віддамо належне борцям за право керувати приватизацією державного майна: до особистих зіткнень вони не переходять. Андрій Володимирович вважає за краще критикувати Віктора Ющенка і керівника його Секретаріату Балогу, використовуючи при цьому мовленнєві звороти, що нагадують про доцільність збереження депутатської недоторканності. Валентина Петрівна робить ставку на критичні випади на адресу Юлії Тимошенко, добре розуміючи, що це сьогодні її головна і найбільш ефективна зброя. Обидві сторони перетягування Фонду держмайна перебувають у тривожному очікуванні 20 травня, на яке Портнов призначив приватизацію Одеського припортового заводу. В.о. голови ФДМ стверджує, що прем`єр особисто спілкується з інвесторами, закликаючи їх взяти участь у конкурсі. Ідилічна картина виходить, навіть прикро буде, якщо якийсь позаштатний суд заборонить приватизаційне свято на урядовій вулиці.

Втім, у Юлії Володимирівни є й інші турботи. Наприклад, реформування Конституції. У проекті конституційних змін «сердечних», який дбайливо «злили» у ЗМІ, президентські повноваження урізані до непристойно малого об`єму. Прем`єр, згідно з планами тимошенківців, не тільки очолюватиме уряд, але й керуватиме зовнішньою політикою, отримає право позачергового скликання парламентської сесії, з главою Кабінету Міністрів узгоджуватиметься призначення прем`єр-міністра Автономної Республіки Крим. Бютівські конституціоналісти все ніби навмисне зробили, щоб підтвердити недавню тезу Ющенка «Парламентська республіка - це республіка прем`єра». Додавши від себе тільки прізвище глави уряду.

Тимошенко в нетерплячці навіть пообіцяла, що відразу після повернення парламенту до роботи проект конституційних змін буде проголосований конституційною ж більшістю. Обсмикнути прем`єра ніхто не наважився, і Юлія Володимирівна додала тезу про необхідність звіту Віктора Ющенка за три роки перебування у владі. Напевно, це ще не війна, а така боротьба за мир на Печерських пагорбах, від якої структура влади ходором ходить. Наприклад, перший віце-прем`єр Олександр Турчинов, ніби граючи роль «доброго слідчого», наперед згоден, щоб Президент допрацював рік своїх повноважень без дострокових виборів. Добрий самаритянин Олександр Валентинович чудово розуміє, що в умовах кризи ситуація в країні буде погано контрольованою, можливі сюрпризи. Оскільки Турчинов упевнений, що ініційовані БЮТ зміни до Основного Закону закладуть фундамент політичної архітектури країни років на 50, то в процесі їх обговорення краще різких рухів не робити.

Упевненість у світлому конституційному майбутньому відмовляються поділяти партнери БЮТ по коаліції демократичних сил. Якщо в святковий тиждень Тимошенко і її соратників атакував тільки Ігор Кріль, який бореться за славу «Єдиного Центру», то напередодні Дня Перемоги він одержав серйозне підкріплення. Положення коаліційної угоди союзникам цитував, закликаючи їх одуматися, лідер фракції НУ-НС В’ячеслав Кириленко, висловлювали стурбованість зайвою енергійністю БЮТ «нашоукраїнці» і члени «Народної самооборони». Цікаво, що Президент Ющенко вважав за краще відмовчатися. Не виключено, що відповідь Тимошенко він дасть 13 травня, під час проголошення президентського послання у Верховній Раді.

Дуже цікавою останнім часом стала поведінка представників Партії регіонів. Вони щосили дезавуюють інформацію про свою готовність беззастережно стати партнером БЮТ у справі реформування Конституції. Навпаки - вустами Андрія Клюєва пообіцяли дозволити коаліції продемонструвати свій потенціал під час вирішення кадрових питань. Логіка Віктора Януковича і К° зрозуміла: перебування в опозиції, хай і в пасивному стані, чудесно йде «регіоналам» на користь. Їх безумовно надихають дані соціологічних досліджень, що фіксують падіння популярності Юлії Тимошенко і БЮТ. Можливо, Віктор Федорович чекає моменту, щоб влада в країні просто лежала на землі, щоб підняти її без зайвих зусиль?

Тим часом святкування 225-ої річниці створення Чорноморського флоту Росії ще раз довело, що українській владі сьогодні до зарізу необхідна консолідація. Мер Москви Юрій Лужков, знехтувавши попередженням СБУ, знову публічно засумнівався в приналежності Севастополя Україні. Якщо у когось і були ілюзії щодо зміни зовнішньополітичної стратегії Кремля після зміни його господаря, то Лужков їх швидко розвіяв.

Певно, саме соціологічні дані змусили Олександра Турчинова припустити, що БЮТ таки формуватиме більшість у Київраді разом з Блоком Кличка і НУ-НС. Неприємним відкриттям для бютівських штабістів стала практична нездатність рейтингу Олександра Валентиновича зробити істотний прорив, незважаючи на серйозні фінансові вливання в агітаційну кампанію. З іншого боку, Віталій Кличко продовжує добиватися від представників демократичного табору підтримки своєї кандидатури як єдиного кандидата в мери. І тиждень, що почався, стане для нього моментом істини.

Євген Магда