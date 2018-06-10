Віхи тижня: Тимошенко хоче від Ющенка звіту, Турчинов займається архітектурою
Тимошенко зажадала від Ющенка звіту за три роки президентства... Балога зафіксував підготовку прем`єра до відставки...
|Ющенко, Тимошенко
Всьому причиною - інфляція. Обіцяного урядом кардинального зниження інфляційних показників не сталося, і Віктор Ющенко вже з металом в голосі вимагає від Кабінету Міністрів займатися не конституційними змінами і виборами в Харкові, а приборкати інфляцію. Віктор Балога виявив причинно-наслідковий зв`язок між нездатністю уряду навести лад в економіці і підготовкою Тимошенко до відставки. На думку прем`єра, фатальну роль в здешевленні національної валюти зіграли овочі. На радість Юлії Володимирівни, якраз починається ягідно-фруктово-овочевий сезон, але їй все одно варто подумати над тим, як втілити в життя обіцянку за півроку впоратися з обридлою всім інфляцією.
|Андрій Портнов
Втім, у Юлії Володимирівни є й інші турботи. Наприклад, реформування Конституції. У проекті конституційних змін «сердечних», який дбайливо «злили» у ЗМІ, президентські повноваження урізані до непристойно малого об`єму. Прем`єр, згідно з планами тимошенківців, не тільки очолюватиме уряд, але й керуватиме зовнішньою політикою, отримає право позачергового скликання парламентської сесії, з главою Кабінету Міністрів узгоджуватиметься призначення прем`єр-міністра Автономної Республіки Крим. Бютівські конституціоналісти все ніби навмисне зробили, щоб підтвердити недавню тезу Ющенка «Парламентська республіка - це республіка прем`єра». Додавши від себе тільки прізвище глави уряду.
Тимошенко в нетерплячці навіть пообіцяла, що відразу після повернення парламенту до роботи проект конституційних змін буде проголосований конституційною ж більшістю. Обсмикнути прем`єра ніхто не наважився, і Юлія Володимирівна додала тезу про необхідність звіту Віктора Ющенка за три роки перебування у владі. Напевно, це ще не війна, а така боротьба за мир на Печерських пагорбах, від якої структура влади ходором ходить. Наприклад, перший віце-прем`єр Олександр Турчинов, ніби граючи роль «доброго слідчого», наперед згоден, щоб Президент допрацював рік своїх повноважень без дострокових виборів. Добрий самаритянин Олександр Валентинович чудово розуміє, що в умовах кризи ситуація в країні буде погано контрольованою, можливі сюрпризи. Оскільки Турчинов упевнений, що ініційовані БЮТ зміни до Основного Закону закладуть фундамент політичної архітектури країни років на 50, то в процесі їх обговорення краще різких рухів не робити.
|Ігорь Кріль
Дуже цікавою останнім часом стала поведінка представників Партії регіонів. Вони щосили дезавуюють інформацію про свою готовність беззастережно стати партнером БЮТ у справі реформування Конституції. Навпаки - вустами Андрія Клюєва пообіцяли дозволити коаліції продемонструвати свій потенціал під час вирішення кадрових питань. Логіка Віктора Януковича і К° зрозуміла: перебування в опозиції, хай і в пасивному стані, чудесно йде «регіоналам» на користь. Їх безумовно надихають дані соціологічних досліджень, що фіксують падіння популярності Юлії Тимошенко і БЮТ. Можливо, Віктор Федорович чекає моменту, щоб влада в країні просто лежала на землі, щоб підняти її без зайвих зусиль?
|Юрій Лужков
Певно, саме соціологічні дані змусили Олександра Турчинова припустити, що БЮТ таки формуватиме більшість у Київраді разом з Блоком Кличка і НУ-НС. Неприємним відкриттям для бютівських штабістів стала практична нездатність рейтингу Олександра Валентиновича зробити істотний прорив, незважаючи на серйозні фінансові вливання в агітаційну кампанію. З іншого боку, Віталій Кличко продовжує добиватися від представників демократичного табору підтримки своєї кандидатури як єдиного кандидата в мери. І тиждень, що почався, стане для нього моментом істини.
Євген Магда