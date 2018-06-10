Як ”мистецтвознавці” із Сотбі оганьбилися в Україні

До Києва приїхав якийсь Каменській, що назвався представником лондонського Сотбі, і привіз із собою англійську пані... Вона довго розповідала, як вивчала “в нас” у Сибіру російську мову... Марк Шагал, Наталія Гончарова, Володимир Маковський та багато інших відомих російських художників, з чиїми творами до Києва завітав начебто лондонський аукціонний дім Sotheby’s.

Шагал, Гончарова – так, це круто… Але в мене одразу виникло запитання: чому такий солідний аукціон приїхав в Україну саме з їхніми творами, саме з російським мистецтвом – і тільки? Деякі представники аукціону сказали, що хочуть, аби Sotheby’s прийшов на український ринок, і навіть мають бажання в майбутньому відкрити тут своє представництво. Якщо так, то, як на мене, український шанувальник мистецтва здатен оцінити й інших світових художників. Хто сказав цим панам, що в Україні мають любити й купувати все російське?!

А хто так сказав, здогадатися неважко, бо приїхав представляти російський арт в Україні не хто інший як росіянин Михайло Каменський. Пана Каменського торік під час відкриття представництва Sotheby’s у Росії призначили головним директором відділу Sotheby’s у СНД. Наскільки мені відомо, Київ ніхто не питав, чи хоче він, аби Україну на Sotheby’s представляв росіянин Каменський.

Каменський без упину розповідав, який важливий український ринок для Sotheby’s, адже в Україні – так само, як і в Росії, – формується буржуазія.

– Буржуазія шукає об’єкти висококультурнозначимі, – каже росіянин, – з якими буржуазія як клас повинна себе асоціювати. З ким же себе асоціюватиме українська національна буржуазія? У літературі – зрозуміло… А ось у образотворчому мистецтві?..

Тут пан Каменський не договорив, але натякнув, що українським олігархам без російського мистецтва справжніми буржуа стати не дано.

Цікаво, що серед привезених експонатів є також роботи українських художників, проте представники Sotheby’s не вважають за потрібне на цьому наголошувати, навіть говорити про це…

Мені ж особисто важко повірити, що Каменський представляв справжній, лондонський Sotheby’s, у кращому разі – лише відділення російського мистецтва Sotheby’s у Лондоні.

– Тема національності художника – дуже чутлива й тонка, – каже він. – Дуже важко розділити художню школу, бо вона розвивалася в рамках однієї великої імперії. Тому проводити зараз якісь лінії, як на мене, неправильно. Наприклад, найвідоміший художник на пострадянському просторі – Олег Кулик. Як визначати, якої він національності? (Олег Кулик народився і вчився у Києві. – Авт.).

Ну, можна сказати тільки те, що росіяни дуже нас люблять… Бо надто вже їм усе українське подобається – так, що вони вважають його своїм...

Каменському не подобається лише наше законодавство.

– Дозволю собі порівняти російське законодавство щодо ввезення творів мистецтва з українським... Ось уже декілька років Російська держава розглядає ввезення художніх цінностей як ввезення художніх цінностей, а не як товар. Українське законодавство сприймає все як товар. У Росії, коли колекціонер щось купує, незалежно від суми, від того – шедевр це чи ні, – якщо він привозить це до Росії і декларує, то не повинен платити ні копійки.

Допомагати презентувати російське мистецтво Каменському приїхала голова відділу російського мистецтва Sotheby’s у Лондоні Джо Віккері.

Пані Віккері довго розказувала, як вона зацікавилася Росією, полюбила її, і почала вивчати російську мову. Для вивчення російської вона навіть зробила «героїчний вчинок» – поїхала до Сибіру на півроку.

Вона щиро відпрацьовувала зарплату: розказувала і розказувала про все російське. Та, мабуть, їй не сказали, що нам в Україні цікавіше почути про те, що західніше від нас.

– А хто з українських художників уже продавався на Sotheby’s і хто міг би зацікавити ваших покупців? – поцікавилися в пані Віккері.

– Так, ми вже багатьох продавали. Наприклад, Марк Шагал уже давно на світовому ринку.

Ось так продемонструвала свої знання про українських художників мистецтвознавець.

Їй допоміг Каменський:

– Уся південноросійська група давно фігурує на Sotheby’s.

Хочеться тільки побажати самим собі, щоб на Україну завітав справжній Sotheby’s.

Ксеня Лесів