На подіумі – у моді слов’янські дівчата, на конкурсах краси – латиноамериканські

Україна представлена на найпрестижнішому конкурсі краси “Міс Усесвіт” уже протягом десяти років. Цього року змагання відбулося в Лос-Анджелесі 23 липня. Українська учасниця Інна Цимбалюк, модель агенції “Карін”, увійшла у двадцятку красунь Усесвіту (усього було 86 претенденток). На запитання УНІАН відповідає засновниця модельної агенції “Карін” Влада Літовченко.

Вважається що потрапити у двадцятку – це непоганий результат. Ви поділяєте цю думку? Такий результат ми показали вперше. Для України – це справді непогана заявка.

Інна – красива та добре підготовлена модель, але коли я зайшла на сайт конкурсу, то виявила, що цього року на конкурсі “Міс Усесвіту” майже всі учасниці були дуже красиві. Так традиційно складається, що перевагу надають усе ж таки дівчатам з латиноамериканською зовнішністю. Тобто дівчатам з найяскравішим та сексуальним ефектом.

Хоча бувало обирали й представниць з класичним типом краси. Наприклад, Наталю Глібову, канадку російського походження, переможницю торішнього конкурсу “Міс Усесвіт”, який проходив у Бангкоку. Чи Оксану Федорову, яка перемогла на конкурсу “Міс Усесвіт” 2002 року, теж із класичним типом слов’янської краси.

Загалом якісь прогнози щодо проектів такого рівня давати неможливо. За якими параметрами судді обирають красунь – визначити дуже важко. Не забувайте, що на конкурсі є традиційне журі та журі внутрішнє, яке спостерігає за дівчатами в процесі змагань, дивиться, як вони поводяться щодня, як спілкуються між собою, наскільки вони сумлінні, відповідальні та обов’язкові. На мій погляд, увійти у двадцятку за наявності вісімдесяти шести претенденток – добре.

Перевагу мають не ті дівчата, у яких амбіції вихлюпують через край, а ті, котрі, попри свої зовнішні дані, ще мають гарну освіту, хороші перспективи в професії. Просто красуні рідко перемагають, тут робиться акцент на особистих якостях, на тому, щоб дівчина була достойною цього звання. Бо ж краса без якогось обрамлення, без харизми – порожня краса. На жаль, це та краса, якої зараз дуже багато серед молодих дівчат в Україні. Мужчини кажуть, що зараз чимало гарних дівчат, але, на жаль, вони пусті, неосвічені, у них немає в житті мети. Така краса за годину спілкування стає нецікавою.

Ви кажете, що часто перемагає латиноамериканський тип краси, А як загалом змінюється мода на красу протягом останніх років? Потрібно розрізняти конкурси краси та подіум (виступ моделей. – Авт. ).

На подіумах відбувалися зміни... Спочатку були в моді бразильські моделі. Після цього стала модною слов’янська краса (Наталія Водянова, Євгенія Володіна, Поліна Кукліна, Наталія Гоцій представляють суто український тип краси). Латинська краса яскрава, але слов’янська – класична, м’яка. Та краса багатогранна, з неї можна ліпити абсолютно всі образи.

У конкурсах краси пріоритетні все-таки латиноамериканські дівчата, але перемагають і європейки.

На який тип краси більший попит у престижних західних агенціях?

На різні типи... Красиві дівчата народжуються всюди, як завжди, тільки потрібно виявити цю красу, знайти й розвинути її. Не тільки за рахунок зовнішніх даних, але й за рахунок внутрішнього наповнення, духовності.

Я стикаюся з тією проблемою, що красиві дівчата часто не розуміють, що треба робити зі своєю красою. Слов’янки красиві й водночас ледачі. Вони хочуть працювати, але робочий режим їх убиває, вони швидко втомлюються, через 2 – 3 тижні хочуть повернутися додому. Там є всі умови для життя та праці, але там потрібно жити самостійно.

Недавно одна 16-річна модель потрапила в Англію. Її батьки були шоковані тим, що англійська агенція не стежить за кожним її кроком, як тут. Їй просто дали адреси кастингів. Кастинги – це професійні відбори. Вона приїжджає до клієнтів, і там проходить ніби огляд, після цього її вже відбирають для певної роботи. Ця дівчина розгубилася, сиділа біля станції метро плакала. Батьки дивувалися, що вона має ходити в магазин, купувати продукти, сама готувати.

Це тяжко морально, психологічно, бо дитині 16 років, їй треба адаптуватися в новій країні, нормально харчуватися. Тому перемагають дівчата сильні – із внутрішнім стержнем, котрі вміють виживати в будь-яких умовах.

У нас організацією конкурсу займалася Олександра Ніколаєнко, яка керувала українським проектом “Стань Міс Усесвіт”. Саша – переможниця конкурсу “Міс Україна 2001”, фіналістка конкурсу “Міс Світу 2001”, учасниця конкурсу “Міс Усесвіт 2004”. На цьому ж конкурсі торік вона була членом журі. Вона знає справу і вона кваліфіковано готувала Інну.

Питання щодо критеріїв відбору найкращих серед красивих. Чи відіграють якусь роль, скажімо, політичні мотиви, популярність певної країни? Чи можливо проплатити такий конкурс? Наприклад, коли змагання виграла російська дівчина у 2002 році, ходили чутки, що їй оплатив перемогу хтось із путінських олігархів.

Звичайно, будь-які конкурси краси супроводжуються чутками та розмовами. Краса завжди перебуватиме під збільшувальним склом.

Часто задають питання про проституцію в модельному бізнесі. Я відповідаю, що проституція в модельному бізнесі не більше і не менш розвинена, ніж серед студенток, лікарів і т. д.

Про мене теж казали, що конкурси проплачені. Будь-який успіх жінки обумовлюється тим, що це хтось за неї зробив, хтось допоміг. Мені навіть важко уявити, скільки б коштувало перше місце на “Міс Усесвіту”.

Приємно, що власником конкурсу є всесвітньо відомий магнат, який може собі дозволити обирати чесно та справедливо.

Нині літо, дівчата “хворіють” на модні дієти. А як прийнято худнути в професійних красунь?

Схуднення – це внутрішня установка. Жінки хочуть худнути, але вони не готові до цього, тож мучать себе всілякими дієтами, чаями. Мені здається, без виробленої програми ці заходи тільки шкідливі.

До краси потрібен комплексний підхід, установка, бажання бути красивою та стрункою плюс спорт (це можуть бути активні ігри, кінний спорт, плавання, фітнес). Але головне, щоб це було системно. Обов’язково – масажі: антицелюлітні, зміцнювальні, підтягувальні. Є чимало салонів, і жінки, навіть отримуючи невелику платню, можуть це собі дозволити. Ну і треба пам’ятати про рецепт від Майї Плісецької: ідеальна дієта – це коли з’їсти на відро менше, ніж звичайно.

Ольга Піцишин, Маша Міщенко

Двадцятка фіналісток (у тому порядку, як вони розміщені на сайті конкурсу)

Зулейка Рівера Мендоза, Пуерто-Рико

Курара Чибано, Японія

Лауріна Гіллерон, Швейцарія

Лурдес Аревалос, Парагвай

Тара Коннер, США

Алісія Панікіан, Канада

Кеніша Том, Тринідад і Тобаго

Дезіра Дюран, Болівія

Прісцилла Пералес, Мексика,

Валері Домінікез, Колумбія,

Діна Фекаду, Ефіопія,

Анна Литвинова, Росія,

Рафаела Занела, Бразилія,

Бетіна Форбі, Данія,

Жозефіна Алханко, Швеція,

Чарм Онварін Останод, Таїланд,

Адріен Бенде, Угорщина,

Неха Капур, Індія,

Магалі Ромітеллі, Аргентина,

Інна Цимбалюк, Україна