ЦВК почала вивчати рішення тервиборчкому Павлограда про другий тур виборів мера

Про це повідомив керівник прес-центру ЦВК Костянтин Хівренко, передає "Українська правда" .

"До ЦВК надійшло рішення територіальної виборчої комісії Павлограда про проведення другого туру виборів міського голови. І Центральна виборча комісія прийняла цю інформацію до відома", - сказав Хівренко.

Він не зміг відповісти на питання, яким може бути рішення ЦВК і коли його можна чекати.

Наступне засідання ЦВК, ймовірно, відбудеться у четвер.

Раніше сьогодні стало відомо, що у Павлограді територіальна виборча комісія вирішила провести другий тур виборів міського голови.

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Як повідомляв УНІАН, член ЦВК Олександр Шелестов заявив на засіданні комісії, що другий тур виборів мера Павлограда не може відбутися, оскільки у протоколі територіальної виборчої комісії зазначено, що в місті проживає менше 90 тис. виборців.

У зв'язку з цим Шелестов заявив, що "підстави для прийняття рішення про проведення повторного голосування відсутні".

Цей проект рішення ЦВК підтримали 9 членів комісії, проти - 1, утрималися - 3.

Варто зазначити, що за даними паралельного підрахунку голосів Дніпропетровської обласної організації Комітету виборців України, до другого туру виборів мера Павлограда виходять Тєрєхов Євген («УКРОП») і Анатолій Вершина («Опозиційний блок»).

У свою чергу президент Порошенко обурений ситуацією у Павлограді і сподівається, що суд захистить виборче право жителів міста.