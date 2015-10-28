Корбан закликав патріотів підтримати Євгена Тєрєхова у боротьбі з ЦВК

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив лідер «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» Геннадій Корбан.

Він нагадав, що «ЦВК на чолі з аферистом Охендовським» скасувала другий тур виборів мера у Павлограді, в який разом з «укропівцем» Євгеном Тєрєховим вийшов «ватник від Вілкула» Анатолій Вершина. «Просто так взяв і скасував. Я публічно обіцяю, що мерзотник Охендовський потрапить до реєстру «Бюро відплати». Цього разу не буде ніякої люстрації. Вирок йому буде виносити справедливий і жорсткий суд», – зазначив Корбан.

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Він також опублікував зворушливе фото Тєрєхова. «Це мій друг – Женя Тєрєхов. Ветеран АТО, герой, в народі ім'я його – Титановий Джексон, написав політик. – Цей сильний і сміливий хлопець родом з Павлограда взяв участь у виборах мера. Чесно пройшов у другий тур і зіткнувся з несправедливістю, про яку навіть не думав на війні, коли ризикував життям заради своїх земляків, своєї родини, своєї країни».

«Звертаюся до всіх патріотів з проханням підтримати Женю», – додав Корбан.

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Нагадаємо, Українське об'єднання патріотів – УКРОП» ініціювало створення «Бюро відплати» для доставки в Україну і передачі до суду осіб, причетних до розстрілу мирних демонстрантів в центрі столиці під час Революції Гідності.