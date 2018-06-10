Віхи тижня: законсервована столиця, друзі і вороги Президента, коаліція на останньому подиху

Столиця вибрала стару-нову владу, позбавивши представництва в Києві пропрезидентський блок. Парламентська коаліція звільнила депутатів-сумісників, але не зуміла продемонструвати чудеса працездатності. Давид Жванія особистим прикладом довів, що з друга Президента легко можна перетворитися на об`єкт пильної уваги Генеральної прокуратури.

Тиждень розпочався для Юлії Тимошенко невдало: уряду під тиском Генеральної прокуратури довелося перенести приватизацію Одеського припортового заводу на невизначені терміни. Втім, Юлія Володимирівна узяла реванш оперативно, продовживши наступ на позиції компанії Vanco, яку вона іменує не інакше як «РосУкрЕнерго-2». Для демонстрації серйозності своїх намірів Тимошенко пообіцяла міжнародне розслідування законності допуску нещасливої компанії до роботи на чорноморському шельфі. Судячи з тональності лідера БЮТ, таку ефектну, хоча і важкореалізовану в українських умовах процедуру як імпічмент президента, вона для себе цілком допускає.

Треба сказати, що у Юлії Володимирівни залишається все менше простору для маневру. З приватизацією стратегічних об`єктів не складається, на конституційному фронті немає визначеності, а столичні вибори принесли невтішні результати. Олександр Турчинов, який зайняв друге місце, може бути задоволений хіба тільки тим, що обігнав Віталія Кличка, хоча його персональних заслуг в цьому небагато – і його, і блоку рейтинг звично витягнула на собі Юлія Володимирівна. Проте головна мета – позбавлення Леоніда Черновецького столичної влади – досягнута не була, навіть навпаки. Якщо Черновецькому вдасться відстояти прийнятні для себе результати голосування в суді, під час своєрідного «другого туру» виборів, його становище не просто зміцниться – він перетвориться на політичного гравця національного масштабу.

Куди менш успішним виявився контрнаступ Юрія Луценка, котрий обрушився зі всім революційним гнівом на президентський Секретаріат. Юрія Віталійовича зрозуміти можна, адже на Банківській наступили на його улюблений мозоль: підняли питання про законність отримання громадянства Давидом Жванією, спонсором «Народної самооборони». Давид Важаєвич у вільний від фінансування «самбістів» час любив безневинні політичні витівки, які йому пригадали у сукупності. Зрозуміло, що не він єдиний, у кого не все гладко складалося з громадянством, очевидно, що команда Балоги влаштувала показовий виступ. Але від цього президентському куму не стає менш прикро.

Луценко спробував викликати вогонь на себе, розказавши про плани Банківської прищучити уряд на найближчому засіданні РНБО і додати до посади прем`єра неприємну приставку «в.о.». Ці полум`яні промови мали б куди більший ефект, якби очолюваний Юрієм Віталійовичем на виборах у Киїраду блок НУ-НС подолав 3-процентний бар`єр. Але ні швидкоплинно-енергійна агітаційна кампанія, ні гучні заклики демократичних сил до об`єднання не допомогли НУ- НС завоювати довіру киян в необхідному обсязі. Тим самим, до речі, прискоривши процес розпаду блоку, який так і не зумів перетворитися на могутню пропрезидентську партію.

У сфері партійного будівництва якийсь час назад успішно працював Віктор Медведчук, який зумів на нетривалий час перетворити СДПУ (о) на партію влади. Мабуть, щоб нагадати Віктору Володимировичу, що слава земна проходить, а оперативні справи залишаються, СБУ вирішила допитати його з питання можливої участі у фальсифікації результатів столичних виборів. Вийшло малопереконливо, Медведчук одержав причину звернутися до суду, а громадськість мимовільно пригадала, що українську спецслужбу вже півтора року очолює тимчасово виконуючий обов`язки голови Валентин Наливайченко.

Втім, парламенту сьогодні не до затвердження голови СБУ. Коаліція ніяк не може налагодити свою роботу, і наявність проблем в її функціонуванні публічно визнав навіть Арсеній Яценюк. У нього, як відомо, «піковий інтерес»: перебування молодого політика в спікерському кріслі знаходиться в прямій залежності від функціонування коаліції. Позбавивши групу парламентаріїв-сумісників депутатських повноважень, законодавці дезавуювали чутки про можливість переформатування коаліції. Власне, після провалу НУ- НС на столичних виборах навряд чи Партія регіонів навіть в прагматичній її частині відчуває до пропрезидентського блоку колишнє тяжіння.

Президент Ющенко тим часом зосередився на зовнішньополітичній діяльності. У Києві пройшов Енергетичний саміт, в ході якого шість президентів країн Балтійсько-Чорноморсько-Каспійського регіону вирішували майбутнє каспійської нафти і нафтопроводу Одеса – Броди. Хоча Віктор Андрійович і підписав указ про використання в запланованому аверсному напрямі цієї багатостраждальної труби, шанси на реалізацію його планів невеликі. Зате Юлія Тимошенко в ході саміту прем`єрів країн СНД добилася зустрічі з Володимиром Путіним, немов довівши, що енергетична політика буває багатовекторною. У Юлії Володимирівни є цілком очевидні резони: їй необхідно найближчим часом розв`язати проблему поставок газу до України, оскільки катапультування з прем`єрського кабінету їй поки не загрожує.

Євген Магда