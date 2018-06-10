Віхи тижня: законсервована столиця, друзі і вороги Президента, коаліція на останньому подиху
Жванія особистим прикладом довів, що з друга Президента легко можна перетворитися на об`єкт пильної уваги Генпрокуратури...
Столиця вибрала стару-нову владу, позбавивши представництва в Києві пропрезидентський блок. Парламентська коаліція звільнила депутатів-сумісників, але не зуміла продемонструвати чудеса працездатності. Давид Жванія особистим прикладом довів, що з друга Президента легко можна перетворитися на об`єкт пильної уваги Генеральної прокуратури.
|Тимошенко
Треба сказати, що у Юлії Володимирівни залишається все менше простору для маневру. З приватизацією стратегічних об`єктів не складається, на конституційному фронті немає визначеності, а столичні вибори принесли невтішні результати. Олександр Турчинов, який зайняв друге місце, може бути задоволений хіба тільки тим, що обігнав Віталія Кличка, хоча його персональних заслуг в цьому небагато – і його, і блоку рейтинг звично витягнула на собі Юлія Володимирівна. Проте головна мета – позбавлення Леоніда Черновецького столичної влади – досягнута не була, навіть навпаки. Якщо Черновецькому вдасться відстояти прийнятні для себе результати голосування в суді, під час своєрідного «другого туру» виборів, його становище не просто зміцниться – він перетвориться на політичного гравця національного масштабу.
|Юрій Луценко
Луценко спробував викликати вогонь на себе, розказавши про плани Банківської прищучити уряд на найближчому засіданні РНБО і додати до посади прем`єра неприємну приставку «в.о.». Ці полум`яні промови мали б куди більший ефект, якби очолюваний Юрієм Віталійовичем на виборах у Киїраду блок НУ-НС подолав 3-процентний бар`єр. Але ні швидкоплинно-енергійна агітаційна кампанія, ні гучні заклики демократичних сил до об`єднання не допомогли НУ- НС завоювати довіру киян в необхідному обсязі. Тим самим, до речі, прискоривши процес розпаду блоку, який так і не зумів перетворитися на могутню пропрезидентську партію.
|Медведчук
Втім, парламенту сьогодні не до затвердження голови СБУ. Коаліція ніяк не може налагодити свою роботу, і наявність проблем в її функціонуванні публічно визнав навіть Арсеній Яценюк. У нього, як відомо, «піковий інтерес»: перебування молодого політика в спікерському кріслі знаходиться в прямій залежності від функціонування коаліції. Позбавивши групу парламентаріїв-сумісників депутатських повноважень, законодавці дезавуювали чутки про можливість переформатування коаліції. Власне, після провалу НУ- НС на столичних виборах навряд чи Партія регіонів навіть в прагматичній її частині відчуває до пропрезидентського блоку колишнє тяжіння.
|Віктор Ющенко
Євген Магда