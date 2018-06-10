Чи буде в Черновецького контрольована більшість у Київраді?

“Блок Леоніда Черновецького, який є лідером за результатами дочасних виборів до Київської міської ради, готовий співпрацювати в Київраді з усіма політичними силами” – оголосив секретар Київради Олесь Довгий. Чи матиме новий мер контрольовану більшість у міськраді? Як ситуація в Києві вплине на загальнонаціональні розклади? Про це УНІАН запитав експертів. Вадим Карасьов, політолог:

З ВИБОРАМИ МЕРА ШАНСИ ЮЩЕНКА НА ДРУГИЙ ТЕРМІН ЗРОСЛИ

Безумовно, більшість у Київраді не буде античерновецькою, але це не означає, що вона буде промерською. Ситуація складається так, що контрольного пакета не матиме жодна політична сила, які пройшли в міськраду. Тож контрольний пакет навряд чи належатиме Черновецькому.

Для мера зараз головне: не дати можливість сформуватися пробютівській більшості.

Я вважаю, що потрібно сформувати більшість, яка була б стримуюча, охолоджуюча та контролююча, фактором та інструментом політики мера.

Уже помітно, що в переобраного київського голови та його команди є легке запаморочення від успіхів, яке переходить у черновецькоманію. Щоб уберегтися від нових несподіваних поворотів та ходів київської влади, не дати розігратися новим загальнонаціональним, у тому числі й президентським апетитам і амбіціям нової влади, необхідна необхідна промерська більшість, але зі стримувальним ефектом щодо мера і його нової-старої команди.

Щодо впливу на результати столичної кампанії на загальнонаціональну ситуацію... Звичайно, ці вибори стали бар’єром для президентських амбіцій Тимошенко, яка цей бар’єр не взяла. Якби уявити, що БЮТу вдалося завоювати мерську посаду і сформувати свою більшість, то залишався б один крок до упаковування всієї влади під одну політичну силу і одну політичну персону.

А так ситуація виглядає неоднозначною, з’явилися обставини, які не сприяють вирішенню завдань, які ставила перед собою Тимошенко. Після цих виборів можна сказати, що шанси Ющенка на друге переобрання зросли. Удар по президентських амбіціях Тимошенко – це зниження інвестиційної привабливості цієї кандидатури на майбутніх виборах. Гадаю, бажаючих внести свою президентську інвестицію в кандидатуру Тимошенко зараз менше, ніж до мерських виборів.

Звичайно, київські вибори вплинуть на нові конфігурації партійно-політичної системи. Політична система серйозно реорганізується з урахуванням програшу “Нашої України”. Ітиметься про більш чітку орієнтацію НУ на Секретаріат Президента і на Президента, без всіляких політичних загравань, романів та інших політичних адюльтерів з Тимошенко. “Наша Україна” тепер чітко повернеться в той бік, у якому вона раніше весь час перебувала. Формується новий пул прагматичних партійно-політичних центристських сил, політична платформа, на котрій вибудовуватиметься стратегія Президента на другий президентський термін.

Київська більшість – це праобраз нової міжпартійної платформи, нового пулу еліт, які будуть орієнтовані на другий строк Ющенка, але без прив’язки Ющенка до якоїсь політичної партії.

Михайло Погребінський, політолог:

ТОЙ ФАКТ, ЩО ТИМОШЕНКО НЕ ВИГРАЛА, НЕ ЗМІНИТЬ ЇЇ ПОЗИЦІЮ

У цій заплутаній політичній ситуації, у якій ми перебуваємо, не може бути раз і назавжди підконтрольної більшості. Коли протягом тижня змінюється позиція основних політичних гравців, то, відповідно, і більшість “плаватиме”.

Мені здається, що міськрада працюватиме із ситуативною більшістю. З багатьох питань вони прийматимуть рішення однією більшістю, з решти – іншою більшістю. Поки ситуація не проясниться, поки не стане зрозуміло, куди прямуватиме країна, чи буде в нас двовладдя виконавчої влади, доти ми не отримаємо стійкої більшості у Київраді. Навряд чи Черновецький цього добиватиметься. Я вважаю, що в його інтересах та в інтересах киян не фіксувати ніякої більшості, а займатися питаннями, для рішення яких є спільна позиція більшості депутатів міськради.

Я не думаю, що мерські вибори матимуть вплив на загальнополітичні розклади. Позиції основних політичних гравців все одно незбалансовані. І той факт, що Тимошенко не виграла, не змінить її позицію. Протиборство між урядом та Секретаріатом Президента триватиме, і багато що залежатиме від позиції Партії регіонів. Буде вона спостерігати за цією війною збоку чи гратиме власну гру? Залежно від цього й ми спостерігатимемо, чи країна рухається до стабілізації, чи до поглиблення кризи.

Віктор Небоженко, політолог:

ЦЕ БУЛИ ВИБОРИ БАГАТИХ ЛЮДЕЙ

Я не думаю, що в міськраді буде більшість Черновецького. Швидше за все, це буде антибютівська більшість. І йому з цією більшістю буде значно важче, ніж із попередньою, бо вона не ламатиме меблі.

Ні про яку публічну опозиційність у Київраді сьогодні не йдеться. Справа в тім, що це були вибори багатих людей і високорангових чиновників Київради.

Майбутні рішення прийматимуться за рахунок тих, хто програв. Тож уже через чотири місяці ті, хто не пройшов у Київраду, не отримає свої земельні ділянки й преференції і одразу ж почнуть у ЗМІ боротьбу проти успішного Черновецького. Але боротися з ним буде важко, бо двічі легітимний Черновецький – це рідкісний випадок навіть на території СНД.

Київські вибори не вплинуть на загальнонаціональні розклади. Журналісти перебільшують підірваний престиж Тмошенко. Хоча її престиж як політика здатного виконувати стратегічні завдання постраждав, але те, що вона втратила Київ, не означає, що вона втратила великі регіони. Більше того, Тимошенко шукатиме зараз неймовірно сильний політичний чи піар-хід, аби компенсувати важкі наслідки київських виборів.

Опитувала Маша Міщенко