Корнієць прогнозує оголошення йому третьої підозри найближчим часом

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після засідання Печерського районного суду Києва.

"Хочу повідомити, що буде, швидше за все, ще третя підозра найближчим часом, оскільки головна мета слідства - це не притягнути мене до відповідальності шляхом направлення до суду, а головна мета слідства - це утримання мене в СІЗО для того, щоб я не міг себе захищати публічно і збирати докази своєї невинності", - підкреслив Корнієць.

Він зазначив, що сьогоднішнім рішенням суду задоволений, "оскільки воно справді ґрунтується на підставі закону і справедливості".

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До того ж, Корнієць заявив, що оскільки сьогодні Печерським райсудом йому не змінено запобіжний захід, він попередньо визначену заставу вносити не буде, тому що коштів на це у нього нібито немає. "У мене все майно арештоване, грошей у мене немає на цю заставу", - заявив Корнієць.

Нагадаємо, 19 листопада Печерський райсуд Києва не задовольнив клопотання прокуратури про взяття Корнійця під варту.

Як повідомляв УНІАН, Корнієць та перший заступник начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Володимир Шапакін були затримані в результаті спільної спецоперації ГПУ і СБУ 5 липня. Як заявили в СБУ, встановлено, що вони вступили в корупційний зговір і отримали хабар у розмірі 3 150 тисяч гривень.

Під час обшуків у Шапакіна було вилучено 400 тисяч доларів, а у Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашникова.

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Обом затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Печерський райсуд Києва обрав Корнийцу запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 3,2 мільйона гривень. 31 липня Корнієць вийшов з СІЗО після внесення застави.

Одночасно 21 жовтня Печерський райсуд Києва почав розгляд питання про обрання Корнійцю нового запобіжного заходу, оскільки йому були висунуті нові підозри.

22 жовтня суд обрав йому як запобіжний захід заставу в 3 045 тисяч гривень.

Сьогодні Печерський суд розглядав клопотання прокуратури про взяття під варту Корнійця через невнесення ним застави в обумовлені законом терміни по другій частині обвинувачення.