Обвинуваченому в хабарництві "діамантовому" прокурору Корнійцю суд призначив заставу в 3 мільйони

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято суддею Печерського суду р. Києва Світланою Шапутько.

Слід зазначити, що прокурори вимагали взяти Корнійця під варту або ж як альтернативу у вигляді застави не менше 5 млн грн.

У свою чергу адвокат Корнійця Віктор Петруненко заявив, що у слідства взагалі немає доказів для того, щоб обрати якусь міру запобіжного заходу для обвинуваченого.

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Ухвалою суду екс-заступнику прокурора Київської області також заборонено виїжджати без дозволу слідчого за межі області. Він повинен здати паспорти та інші документи, які дозволяють йому виїжджати за межі України. А також він повинен утриматися від спілкування з колом осіб, яких слідчий може визначити.

Крім того, застава, повинна бути внесена протягом 5 днів. Також 5 днів у Корнійця є для того, щоб оскаржити дане судове рішення в Апеляційному суді Києва.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 21 жовтня, Печерський районний суд Києва почав розгляд питання про обрання колишньому заступнику прокурора Київської області запобіжного заходу, оскільки йому пред'явлені нові підозри.

16 липня генпрокурор Віктор Шокін звільнив з органів прокуратури підозрюваних у хабарництві першого заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ Володимира Шапакіна та заступника прокурора Київської області Корнійця.

Корнієць і Шапакін були затримані в результаті спільної спецоперації ГПУ і СБУ 5 липня. За даними прес-центру СБУ, у затриманих вилучено близько 500 тис. доларів і коштовності. «Встановлено, що вони вступили в корупційний зговір і отримали хабар у розмірі 3 млн 150 тис. грн», - заявили в СБУ.

Під час обшуків у Шапакіна було вилучено 400 тис. дол. а у Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашникова.

Обом затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Печерський райсуд Києва обрав Корнійцю запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 3,2 млн грн.

31 липня Корнієць вийшов з СІЗО після внесення застави.