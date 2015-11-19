Суд відмовився брати під варту "діамантового" прокурора Корнійця

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалила слідчий суддя Лариса Цокол.

Таким чином слідчий суддя відмовила стороні обвинувачення в ухваленні клопотання, яка просила суд арештувати Корнійця до 19 грудня з призначенням застави у розмірі 3 млн 45 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, Корнійця і першого заступника начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Володимира Шапакіна було затримано в результаті спільної спецоперації ГПУ та СБУ 5 липня. За даними прес-центру СБУ, в затриманих вилучено близько 500 тис. доларів і коштовності.

Як заявили в СБУ, встановлено, що вони вступили в корупційну змову та отримали хабар у розмірі 3 млн 150 тис. грн.

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Під час обшуків у Шапакіна було вилучено 400 тис. доларів, а в Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів та автомат Калашникова.

Обом затриманим повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Печерський райсуд Києва обрав Корнійцю запобіжний захід у вигляді арешту із правом внесення застави у розмірі 3,2 млн грн.

31 липня Корнієць вийшов із СІЗО після внесення застави.

Водночас 21 жовтня Печерський райсуд Києва почав розгляд питання про обрання Корнійцю нового запобіжного заходу, оскільки йому було висунуто нові підозри.

22 жовтня суд обрав йому як запобіжний захід заставу в 3 млн 45 тис. грн.

Сьогодні Печерський суд розглядав клопотання прокуратури про взяття під варту Корнійця через невнесення ним застави в обумовлені законом терміни за другою частиною обвинувачення.