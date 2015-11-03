Суд продовжив Швайці перебування під заставою до 4 січня

Як передає кореспондент УНІАН, про це позафракційний народний депутат Андрій Іллєнко повідомив на брифінгу у Верховній Раді.

Також він нагадав, що завтра Печерський райсуд розгляне клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою іншому "свободівцю", підозрюваному у справі про заворушення під Радою, - Юрію Сиротюку.

"Завтра знову буде суд над Юрієм Сиротюком о 15 годині в Печерському суді на вулиці Гайцана у Києві", - сказав депутат.

Іллєнко також підкреслив, що Сиротюк за результатами виборів став депутатом Київради.

Читайте такожДо нового складу Київради пройшли 5 партій, БПП не вдалося утримати більшість

Як повідомляв УНІАН, Швайку разом з іншими "свободівцями" звинувачують в організації заворушень біля Верховної Ради 31 серпня 2015 року. Тоді після прийняття в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також була кинута бойова граната, в результаті чого загинуло четверо бійців Нацгвардії і ще близько 150 осіб постраждали.

За даними силовиків, мітинг під ВР був організований партією "Свобода", Радикальною партією та іншими організаціями.

10 вересня Печерський райсуд Києва відпустив Швайку на поруки народних депутатів.

30 вересня Апеляційний суд Києва ухвалив рішення про арешт Швайки до 4 листопада, визначивши розмір застави більш ніж 1,2 мільйона гривень. В той же день заставу було внесено.