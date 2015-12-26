Стан Корбана значно погіршився, його везуть із суду до Інституту ім. Амосова

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час відновлення засідання Дніпровського райсуду Києва о 20.30 повідомив адвокат Олексій Шевчук.

Читайте такожКорбана через погіршення стану здоров'я можуть повернути з суду до Інституту ім. Амосова"Лікарі швидкої допомоги, які супроводжували Корбана, констатували факт необхідності швидкої госпіталізації до реанімації у зв'язку зі зміною синусового ритму... Він зараз під кисневою маскою", - заявив Шевчук.

Станом на 20.55 швидка медична допомога, у якій знаходиться Корбан, поїхала від будівлі суду до медичного закладу.

Після перенесення судом розгляду клопотання прокуратури про зміну запобіжного заходу на 27 грудня адвокати заявили, що очікують госпіталізації Корбана сьогодні до Інституту ім.Амосова.

Перед цим адвокат Оксана Томчук повідомила, що є рекомендація лікаря про негайну госпіталізацію Корбана, тому що йому потрібен реаніматолог. При цьому адвокат зазначила, що не може сказати, чи відбудеться продовження розгляду клопотання прокуратури про заміну запобіжного заходу з домашнього арешту на тримання під вартою.

"Йому реально потрібна реанімація, йому погано, він почав задихатися і стрімко погіршилася кардіограма", - наголосила Томчук.

Вона повторила, що "суддя сказав, що ми можемо їхати, він нас не тримає під вартою, тому ми можемо без дозволу будь-кого, везти (підзахисного), куди ми вважаємо за потрібне".

Водночас, прокурор Генеральної прокуратури України Олександр Голінченко сказав, що окремо до суду було викликано лікарів з Інституту ім. Амосова, щоб вони оглянули Корбана і прийняли остаточне рішення.

Перед цим, інші лікарі, лікарі швидкої медичної допомоги, які супроводжували Корбана до суду разом зі співробітниками СБУ, сказали, що у зв'язку з тим, що у Корбана погіршився стан здоров'я, його треба госпіталізувати.

"Лікарі, які уже тут, зараз мають провести це обстеження на виконання ухвали слідчого судді", - сказав Голінченко.

При цьому він заявив, що не перешкоджає медикам у поверненні Корбана до лікарні.

"Має виконуватись ухвала слідчого судді, щоб зараз не було порушено ухвалу, бо це буде невиконання рішення суду", - сказав прокурор.

Після того як Корбана вивели із будівлі суду та помістили у машину швидкої допомоги, лікарі намагалися стабілізувати його стан, бо, за їхніми словами, під час руху транспортного засобу це зробити буде неможливо.

Разом з тим, народний депутат Андрій Денисенко заявив, що "прокурор здійснює прямий відвертий тиск на представників Інституту ім. Амосова. І машину вони не виводять з однієї простої причини: все, що зараз відбувається, - це спроба фізичного тиску на Геннадія Корбана".

"Це спроба доведення людини до інфаркту, до вбивства", - наголосив депутат.

Своєю чергою Томчук заявила, що лікарі Інституту ім. Амосова не можуть надати медичний висновок щодо необхідності госпіталізації Корбана.

"Вони не можуть його зробити. По-перше, вони не мають сертифікату, по-друге, сьогодні ранком Інститут Амосова вже відповів нам на це питання, де зазначив, що питання відносно можливості проведення слідчих дій (стосовно Корбана) перебуває у компетенції судово-медичної експертизи", - сказала Томчук.

Як повідомляв УНІАН, увечері 25 грудня Корбану в Інституті ім. Амосова зробили операцію - подвійне стентування, і він має перебувати у медзакладі під наглядом лікарів.

Разом з тим сьогодні Дніпровський районний суд Києва продовжив розгляд клопотання прокуратури про зміну запобіжного заходу Корбану із домашнього арешту на взяття під варту. При цьому суддя Микола Чаус задовольнив клопотання прокуратури про примусове доставлення Корбана до суду.

Адвокати Корбана просили суд відкласти судове засідання, бо їхній підзахисний не може брати участі в ньому через стан здоров'я.

Після цього суд постановив провести медичну експертизу стану здоров’я Корбана та оголосив перерву у засіданні до 20.30.

Після відновлення засідання суд на 27 грудня переніс розгляд клопотання прокуратури. Сторона обвинувачення не змогла виконати попередню ухвалу суду щодо забезпечення невідкладного судово-медичного обстеження стану здоров’я Корбана.