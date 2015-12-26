Керівник слідчої групи ГПУ в справі Корбана підлягає люстрації - адвокат

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказала адвокат Корбана Оксана Томчук під час перерви у судовому засіданні.

Читайте такожАдвокати Корбана просять суд відкласти засідання через стан його здоров'я"Справа в тому, що старший керівник групи слідчих, старший слідчий Макеєв, це та саме людина, яка, будучи на посаді прокурора відділу у Житомирській області, підлягала люстрації. Було прийнято рішення про люстрацію в травні 2015 року. Щоб не бути звільненим за люстрацією, він сам звільнився у червні. Вже у серпні його поновили на роботі в Генеральній прокуратурі, не поновивши фактично його процес люстраційний", - сказала Томчук.

Вона зауважила, що до справи Корбана у прокуратурі зібрані люди, які мають певні "гачки".

Адвокат сказала, що сторона захисту готує зараз запит до відповідного департаменту Міністерства юстиції на підтвердження цієї інформації офіційно.

Як повідомляв УНІАН, увечері 25 грудня Корбану в Інституту ім. Амосова зробили операцію - подвійне стентування, і він має перебувати у медзакладі під наглядом лікарів.

Водночас сьогодні Дніпровський районний суд Києва продовжив розгляд клопотання прокуратури про зміну запобіжного заходу Корбану із домашнього арешту на взяття під варту. При цьому суддя Чаус задовольнив клопотання прокуратури про примусове доставлення Корбана до суду.

Наразі суд пішов у нарадчу кімнату для прийняття рішення за клопотанням адвокатів про перенесення засідання з розгляду запобіжного заходу у зв'язку з тяжким станом здоров'я Корбана.