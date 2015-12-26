Адвокати Корбана просять суд відкласти засідання через стан його здоров'я

Як передає кореспондент УНІАН, суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус продовжив засідання після того, як Корбана доставили в залу суду.

Читайте такожСуд розглядає клопотання прокуратури про зміну запобіжного заходу Корбану (пряма трансляція)Адвокат Оксана Томчук наголосила, що за станом здоров'я Корбан не може брати участі в судовому засіданні. Вона зачитала висновок лікарів державної установи «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. Амосова» про стан здоров'я Корбана.

"Ваша честь, у мене клопотання - негайно, у порядку статті 206 КПК, заява про вжиття заходів у зв'язку з наявністю загрози життю та здоров'ю мого підзахисного", - сказала Томчук.

"Я вас прошу відкласти слухання цієї справи", - сказала Томчук.

Вона заявила, що "на даний час пацієнт Корбан потребує кардіолога".

Томчук підкреслила, що судово-медична експертиза стану здоров'я підзахисного не завершена, що є підставою для перенесення судового засідання.

Ще один адвокат Олексій Шевчук підтримав клопотання Томчук та попросив суд "розгляд справи відкласти".

Адвокати наголосили, що Корбан має отримувати лікування в лікарняній палаті у горизонтальному стані.

Адвокати попросили суд долучити зачитаний висновок лікарів інституту ім. Амосова.

Як повідомляв УНІАН, увечері 25 грудня Корбану в Інституту ім. Амосова зробили операцію - подвійне стентування, і він має перебувати у медзакладі під наглядом лікарів.

Водночас сьогодні Дніпровський районний суд Києва продовжив розгляд клопотання прокуратури про зміну запобіжного заходу Корбану із домашнього арешту на взяття під варту. При цьому суддя Чаус задовольнив клопотання прокуратури про примусове доставлення Корбана до суду.