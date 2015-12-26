УКРОП: суд над Корбаном - це політичні репресії, керовані найближчим оточенням президента

Про це йдеться в заяві партії "Українське об’єднання патріотів - УКРОП". "Для знущань над правами людини і законом було використано суддю Миколу Чауса, звинувачуваного у злочинних рішеннях проти активістів Майдану та Революції гідності. Цей суддя підлягає люстрації, про що свідчить рішення Вищої ради юстиції", - йдеться у заяві партії.

Читайте такожСуд частково задовольнив клопотання адвокатів Корбана про забезпечення медекспертизиУ заяві зазначається, що саме він виніс рішення про примусову доставку Геннадія Корбана на судове засідання, проігнорувавши висновки лікарів Інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова, "які суворо заборонили застосування будь-яких слідчих дій до Геннадія Корбана під час його післяопераційної реабілітації". У зв’язку з цим політрада партії УКРОП заявила, що "влада президента Петра Порошенка стрімко перетворюється на авторитарний, репресивний та антидемократичний режим, який широко застосовує методи та вдосконалює практику сталінського НКВС".

У повідомленні зазначається, що "президент Петро Порошенко та його оточення вдаються до застосування політично вмотивованого та вибіркового правосуддя, щоб отримати сфальшовані кримінальні справи та відволікти увагу громадськості від корупції у чинній владі і безкарності катів Майдану".

У партії вважають, що правоохоронна та судова системи дискредитували себе та мають бути докорінно реорганізовані шляхом люстрації.

"Дії президента Петра Порошенка, його бізнес-партнера у злочинних корупційних схемах Ігоря Кононенка та призначених ними керівників силового блоку охорони режиму – голів ГПУ та СБУ Віктора Шокіна та Василя Грицака, ведуть країну до соціального вибуху. Саме політика Петра Порошенка та його найближчого оточення з кожним днем посилює загрозу нового повстання українського народу проти продажних чиновників та зрощених з ними олігархів", - вважають у партії.