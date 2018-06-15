Олесь Довгий: Я перший відмовляюся вживати в Київраді слова опозиція і більшість

10 червня на пленарному засіданні Київської міської ради Олеся Довгого вдруге було обрано секретарем Київради, що стало ще одним свідченням перемоги Леоніда Черновецького на дострокових виборах у Києві. Пан Довгий у своїй першій промові в статусі секретаря Київради заявив, що особисто демонтує захисне скло на президії і це стане символом початку втілення в життя «нової філософії» в роботі столичного парламенту. Ми поставили секретареві міськради кілька запитань.

ЛУЦЕНКО ПОСЕЛИВ У НАС НА ПІВРОКУ ВСЕ МВС

Олесю Станіславовичу, Дмитро Андрієвський з Блоку Кличка прокоментував Ваше обрання так: «Ми будемо спостерігати правове закріплення усіх попередніх неправових рішень щодо комунальної власності, землевідведення, які відбувалися в період його (Черновецького) правління». У Вас, напевне, є контраргументи на таке твердження?

Посилаючись на це джерело, ви, гадаю, розумієте, що деякі очільники передвиборчих штабів наших опонентів, які не набрали бажану кількість голосів, досі перебувають у процесі виборчої кампанії і досі коментують усі процеси, спираючись на передвиборчу риторику. Я б хотів нагадати всім і, зокрема, депутатові Андрієвському, що ми вже перейшли до формування комісій, до роботи в Київській міській раді. Вибори закінчилися, тому я рекомендую замість наганяти пристрасті й шукати каверзи там, де їх нема, зосередитися на роботі. Можливо, це не так цікаво, оскільки господарська робота монотонна та копітка. Вона потребує системного підходу. Київська міськрада минулого скликання інколи нагадувала кориду, але протистояння жодним чином не вирішувало господарських проблем. Я б хотів, щоб ми перегорнули сторінку й почали працювати.

Ті, хто будували свою кампанію на чистому популізмі, на давно заїжджених і нікому не цікавих словах типу “дерибан”, «тюрми», не знайшли у виборця відгуку. Бо людей цікавить, щоб у домівках було тепло, щоб було відремонтовано під’їзд, щоб запрацювала програма “Твій дім – твоє подвір’я”, щоб вони бачили зростання соціальних виплат. Їх цікавлять соціальні муніципальні програми, їх цікавить, коли вирішиться проблема сміттєпереробних заводів, коли закінчиться будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу, коли запустяться нові станції метро, коли закупиться новий комунальний транспорт і в який спосіб він функціонуватиме. Людей цікавить, коли буде більше простору на дорогах.

Оце те, що цікавить киян. Я сподіваюся, що тепер кияни бачитимуть, що міська рада працює над розв’язанням саме цих проблеми.

Опозиція заявляла, що Київрада минулої каденції виділяла землю з порушеннями процедури…

Під цими звинуваченнями немає жодного правового підґрунтя. Були численні позови й звернення до прокуратури і навіть бажання поки що міністра внутрішніх справ Юрія Віталійовича Луценка, який ставиться до нас з такою симпатією, що буквально переселив сюди на півроку все міністерство, аби вивчити все, що можна вивчити й витрусити все, що можна витрусити. Усе було зроблено. І якби були найменші правові підстави, то ми б з вами коментували багато конкретних, у тому числі й кримінальних справ.

У минулій каденції Київську міськраду постійно трусило, ми перебували в змаганнях, політичних протистояннях. В умовах такого політичного протистояння вимоги й амбіції кожного з депутатів більшості, зокрема й щодо головуючого, стають досить жорсткими. Ні для кого не є секретом, що деякі питання, зокрема земельні, розглядалися в спосіб, який прописаний у регламенті як винятковий. Часто, коли з голосу вносилися проекти рішень, ми бачили, що вони ставилися на голосування. Так, це було.

Але, проаналізувавши те, що було, і маючи нову більшість, ми бачимо: кияни дали нам можливість удвічі збільшити фракцію, переоцінити та переосмислити підхід до проведення пленарних засідань, до необхідності формування більшості і того, яким чином це робити.

Навряд чи повториться ситуація минулого скликання, коли ми були заручниками вимог депутатів, а я як головуючий або мав задовольнити амбіції того чи іншого депутата, який з голосу вносить проект того чи іншого рішення, бо йому не терпиться, щоб його проголосували зараз, або я міг втратити цього депутата…

Тобто, ви визнаєте, що у Вас були помилки. А міський голова мав з вами розмову щодо недопущення таких помилок у майбутньому?

Минулого скликання в нас був двадцять один депутат фракції Черновецького і міський голова. Такі були результати виборів 2006 року. Причому відповідальність за все, що відбувається у Києві, лежить на мерії та нашій фракції. Усі решта, хто називався опозицією і був налаштований, щоб із нас попити кров, це чудово розумів. І по суті своїй, блокуючи прийняття соціальних і робочих рішень, спрямованих на забезпечення життєдіяльності міста, ставили мера в ситуацію, коли він несе відповідальність за життя міста і при цьому не має важелів у сесійній залі. Тому часто робота складалася з кулуарних домовленостей і особистих перемовин з депутатами, формування працездатної більшості. У цьому скликанні це все буде переглянуто. Я визнаю, що було зроблено багато помилок. Я визнаю, що ескалація конфліктів минулого скликання багато в чому диктувалася й нашими помилками і моїми персональними помилками. Можливо, слід було бути менш лояльним і не йти на поводу конкретних побажань конкретних депутатів. Але на сьогодні я запевняю: усе це буде переглянуто.

Перед тим, як Леонід Черновецький висував мою кандидатуру (на секретаря Київради. – Авт.), ми з ним про це говорили, проаналізували помилки, допущені під час минулої каденції, і я отримав карт-бланш від міського голови. Навіть при спробах вимагання, шантажу і загрози конфлікту, я ні в кого не йтиму на поводу. Я не допущу жодного питання, внесеного з голосу, жодного питання, розглянутого поза регламентом, жодної можливості комусь втягнути мене в якусь зайву дискусію чи конфлікт.

ЯКЩО КАТЕРИНЧУК ЗАСПОКОЇТЬСЯ, ТО ПУБЛІЧНА ПОРАЗКА ЙОМУ НЕ СВІТИТЬ

А можна інтерпретувала ваші слова так: опозиція, яка завжди мала свою частку при землевідведенні, але при цьому звинувачувала вас у дерибані, тепер не буде отримувати нічого? Таке слово, як опозиція, є першим кроком до подальшого напруження і створення нової політичної ситуації, не сприятливої для роботи в такому господарському органі, як Київська міська рада. Тому я перший відмовляюся публічно вживати такі слова як опозиція і більшість. Єдина позиція у господарських питаннях, на яку ми повинні орієнтуватися, це – думка громади. Якщо думка громади різниться із баченням влади, ми повинні це чути і реагувати негайно. У випадку, якщо проект рішення не суперечить інтересам громади, безглуздо було б його не підтримувати.

Ми зробимо все, щоб кияни бачили, хто і як працює. Я зроблю все, щоб думка кожного депутата і фракції була максимально врахована. Сьогодні в нас буде погоджувальна рада з головами фракцій (інтерв’ю записано 12 червня. – Авт.), на якій ми обговорюватимемо принцип формування комісій, і я намагатимусь зробити все для того, аби всі фракції були представлені в усіх без винятку комісіях і щоб вони могли брати участь і нести спільну відповідальність за ті проекти, що розглядатимуться в сесійній залі.

Якщо, приміром, Блок Віталія Кличка матиме по одній людині у комісії, то вони у своїй фракції зможуть фахово обговорювати кожен проект рішення. Бо під час минулої каденції депутати окремих фракцій були представлені лише у двох комісіях. Від цього страждала якість рішень. Відповідно, бракувало розуміння важливості цих рішень для киян.

Як ви прокоментуєте ситуацію, яка склалася з депутатами Блоку Миколи Катеринчука? Які у Вас стосунки з паном Катеринчуком?

Я не маю особистих стосунків із Миколою Дмитровичем... Він – політик, який має свою політичну силу і є лідером загальнонаціонального масштабу. Щодо того, що відбулося з депутатами Київради: для мене є обурливим і неприйнятним, коли будь-яку людину, депутата позбавляють права пересування, незалежно від його фракційної належності. І мій обов’язок – миттєво реагувати на будь-які прояви незаконної діяльності щодо депутатського корпусу. Я вважаю, що такими діяннями Микола Дмитрович демонстрував неповагу до всього депутатського корпусу і до статусу депутата Київради. Мені здається, що він має вирішувати свої проблеми всередині фракції і не виносити їх на загальне обговорення. Якщо він позиціонує себе як політик нової європейської якості, то покажіть мені, де в Європі ідея утримання депутатів у заручниках могла б закінчитися чимось іншим, аніж судовим позовом.

Я гадаю, що ці депутати знайдуть спільну мову всередині партії і в подальшому плідно працюватимуть з нами над проектами рішень.

А що стосується оцінки його діяльності, то він отримає її в загальнонаціональному контексті, тому що люди, які бачили її, висловлять свою думку. Той, хто порадив Миколі Дмитровичу зачинити депутатів, хотів йому нашкодити.

Що стосується його заяв про судові позови, я б радив йому не витрачати час на те, що не має жодних правових підстав, отже, і судової перспективи також нема. У разі, якщо він загострюватиме увагу на судовій перспективі за браку правових підстав, то все одно – скільки б він не відтягував судове рішення, – воно буде не на його користь.

ЗУСТРІЧАТИСЯ З ДЕПУТАТАМИ ВР І ВИСЛУХОВУВАТИ ЇХНІ ПОБАЖАННЯ МИ БУДЕМО НЕ ТЕТ-А-ТЕТ, А ПУБЛІЧНО

Чи очікуються якісь новації у роботі Київради?

Ми запровадимо протокольність усіх зустрічей з вищими посадовцями. Тепер усі депутати Верховної Ради, міністри, інші поважні персони, які звертаються до нас з особистих питань, а таку відповідь, як “це неможливо за законом”, сприймали як відмову, – тепер повинні звертатися офіційно.

Було як? Скажімо, приходить депутат Верховної Ради й каже: мені треба це і це. А коли ти кажеш, що це неможливо, він каже: тоді я покажу тобі «кузькіну мать». Накопичення критичної маси таких відмов і вилилося у голосування про дострокові вибори.

Усе! Вибори відбулися, і тепер зустрічатися з народними депутатами й вислуховувати їхні побажання ми будемо не тет-а-тет, а публічно, щоб це було зрозуміло всім без винятку киянам. Хоче депутат Верховної Ради або міністр звернутися з проханням – будь ласка. Я зустрінуся з кожним, але в протокольному порядку, щоб усі його звернення були публічними та зрозумілими. Це буде на користь депутатам, бо тоді вони приходитимуть не з особистими проханнями, а з проблемами людей, і це буде для них гарний піар. Це буде корисним і для нас, бо вивільнить багато часу для роботи зі зверненнями громадян, а не з особистими зверненнями депутатів.

І ще щодо нової філософії роботи Київради... Я особисто запропонував демонтувати захисну скляну перегородку на президії. Усі втомилися від тієї виснажливої напруги, яка панувала тут колись. А першим результатом реалізації такої філософії стало голосування за зміни до бюджету, коли «за» проголосували всі присутні в залі 116 депутатів Київської міської ради.

Розкажіть, як це Вам вдалося у вівторок переконати депутатів голосувати за зміни до бюджету?

Перед пленарним засіданням деякі фракції збиралися голосувати “проти”, бойкотувати розгляд цього рішення. Але після того, як усі без винятку мали можливість поставити запитання, коли аргументи “проти” були вичерпані, коли доповідачі та співдоповідачі доступно пояснили, що ті, хто голосуватимуть “проти”, будуть причетні до відключення газу в столиці, то рішення фракцій змінилося, і вони погодилися з тим, що проблема є і її слід розв’язувати.

Зокрема, я був приємно вражений першим спілкуванням і першим прикладом роботи фракції, яку очолює Олександр Зінченко (БЮТ. – Авт.). На відміну від попереднього скликання, коли голова фракції не мав можливості оперативно самому приймати рішення, а мав відстоювати «бойове завдання», пан Зінченко показав на прикладі голосування за внесення змін до бюджету, що він може переконувати фракцію змінювати точку зору, і в разі, якщо це необхідно, об’єднуватися і голосувати “за”.

До речі, питання з газом вирішене?

Так. Принаймні, на якийсь час. У вівторок ми додатково спрямували на компенсацію різниці між тарифами і реальною собівартістю більш як сто мільйонів гривень. Ми й надалі намагатимемося знаходити додаткові кошти, аби мешканці Києва не відчували підвищення тарифів.

Ви кажете, що БЮТ підтримав голосування змін до бюджету. Але самі публічно по телебаченню зробили зауваження прем’єрові, яка попросила міського голову прозвітувати про інфляцію в столиці...

Це була відповідь на офіційну заяву прем’єр-міністра. Я просто хотів нагадати, що інфляція – це загальноукраїнський показник. Своєю заявою я хотів сказати, що не можна перекладати відповідальність за загальнонаціональні процеси на столичну владу. Я щиро сподіваюся, що уряд почне співпрацювати з нами, знайде кошти на будівництво багатьох важливих об’єктів, допоможе нам із компенсацією ціни на газ та не допустить підвищення ціни на хліб.

ЯКЩО ПОТРІБНО ФІЗИЧНО ПРОТИСТОЯТИ НЕЗАКОННІЙ ЗАБУДОВІ, ТО МИ ЦЕ РОБИТИМЕМО

Поясність ситуацію з бійкою на Березняках. Чому трактори почали зносити дитячий майданчик?

Ми висловили свою позицію щодо конфлікту на Березняківській. Наш блок – єдиний, хто ті трактори зупиняє. І я прошу решту політичних сил підняти свій актив та приєднатися до нас у боротьбі проти незаконного будівництва. До речі, той майданчик побудований за особистий кошт міського голови, і для нас принципово не допустити його демонтажу. А якщо хтось на тих тракторах сподівається, що, вигравши якийсь суд, примусить дозволити щось будувати, то дуже помиляється. Якщо потрібно буде фізично протистояти забудові, то ми будемо це робити.

Кажуть, Ви Ірену Кільчицьку знімаєте з посади і що у Вас із нею особистий конфлікт...

У мене з Іреною Реонольдівною немає жодних конфліктів. Вона є заступником голови Київської міської держаної адміністрації. Будь-які рішення щодо її перебування на цій посаді прийматиме міський голова. Я в даному випадку хотів би сказати, що Ірена Реонольдівна змогла реалізувати багато речей, які не вдавалося зробити всім її попередникам...

Усі трактували вибори в Києві як плацдарм, який Юлія Тимошенко хоче відвоювати для майбутніх виборів...

Ми на цих виборах дали ляпас усім політикам без винятку. І я не хочу розглядати можливість тлумачення Києва як якогось плацдарму. Кияни – це дуже інтелігентні та освічені люди, які зможуть дати адекватну оцінку діям кожного політика. Киян не можна обдурити. Ті, хто намагався це зробити, отримав відповідну оцінку.

Які зараз у Вас статки?

Усі мої декларації є публічними. З моменту, як Блок Леоніда Черновецького пройшов до Київради, ми стали першими, хто почав декларувати свої статки. Я не бідна людина. За останні п’ять років я жодного разу не декларував менш як кілька мільйонів гривень.

Розмовляла Лана Самохвалова