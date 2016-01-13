ЦВК втретє за місяць змінила голову Криворізького міськвиборчкому

Про це йдеться у постанові ЦВК №4 від 12 січня.

Зазначається, що голова комісії подав особисту заявою про складення повноважень.

Новим головою комісії став інший представник "Опозиційного блоку" Ігор Стельмацький.

Крім того, за поданням Республіканської партії член міськвиборчкому від цього суб'єкта Тетяна Федоренко було замінена на Валентину Зичкову.

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Зазначимо, що рішенням ЦВК №622 від 25 грудня 2015 року Слюта за поданням "Опозиційного блоку" був включений до складу Криворізького міськвиборчкому і замінив на посаді її голови Світлану Сливко.

В свою чергу член комісії Андрій Мосієнко був тоді замінений на Стельмацького.

Нагадаємо, 15 грудня Центрвиборчком припинив повноваження голови Криворізького міськвиборчкому Павла Гивеля (ОБ), замінивши його на Сливко. Тоді ж, зокрема, зі складу комісії були виключені Слюта (на той момент представляв Республіканську партію) та Стельмацький (на той момент представляв Індустріальну партію).

23 грудня Рада прийняла закон про проведення 27 березня 2016 року позачергових виборів Криворізького міського голови.

Криворізький міськвиборчком за результатами другого туру виборів міського голови, які відбулися 15 листопада, оголосив переможцем представника "Опозиційного блоку" Юрія Вілкула. Згідно з інформацією, розміщеною на сайті ЦВК, він отримав 89 209 голосів виборців, а його суперник, представник "Самопомочі" Юрій Милобог - 88 457 голосів.

Милобог заявив про фальсифікації та оскаржив оголошені результати виборів у судах. Однак суди його позови відхилили.

Водночас Вілкул був офіційно оголошений мером на засіданні новообраної міськради. Оскільки нові вибори визначені як позачергові, Вілкул буде вважатися законним мером Кривого Рогу до їх проведення.

У той же час наразі закон про вибори мера Кривого Рогу 27 березня досі не підписано президентом Петром Порошенком. 29 грудня голова парламенту Володимир Гройсман заявив, що поки навіть сам не може підписати документ, оскільки "він ще не надійшов на підпис від профільного комітету".